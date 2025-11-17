Creuza de Mà: a Cagliari due giorni di musica, cinema e incontri per chiudere la 19^ edizione

torna a Cagliari per il suo appuntamento autunnale, segnando la chiusura delladel festival diretto da. Lunedì 24 e martedì 25 novembre 2025 ilaccoglierà due giornate dedicate alla musica per cinema, con un programma che alterna masterclass, film e cineconcerti.

Come da tradizione, la seconda parte del festival mette al centro il Cinema Muto musicato dal vivo, sezione del progetto CAMPUS – Musica e suono per il cinema, percorso di alta formazione ideato e guidato da Gianfranco Cabiddu in collaborazione con Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema, sostenuto dalla Regione Sardegna tramite la Fondazione Sardegna Film Commission. Un’occasione di confronto e crescita per giovani musicisti e filmmaker, che trovano nel festival un luogo ideale per dialogare con i professionisti del settore.

Quest’anno, protagonista della due giorni cagliaritana sarà Daniele Furlati, compositore, pianista e docente, coautore delle musiche di pluripremiati lungometraggi tra cui Il vento fa il suo giro e L’uomo che verrà.

Daniele Furlati terrà una masterclass aperta a tutti, studenti di musica e cinema, ma anche semplicemente curiosi dell’argomento, che inizierà lunedì 24 novembre (ore 17.45) dal titolo La Musica Racconta il Cinema: un incontro dedicato al processo creativo del compositore, dal silenzio dell’immagine alla nascita del suono narrativo.

Nella serata di lunedì 24 la magia del cinema muto incontra la musica dal vivo con il cineconcerto su The Navigator – L’Uomo che Insegue il Sogno di Buster Keaton (1924), nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, con esecuzione dal vivo delle musiche originali di Daniele Furlati (ore 21.00).

Martedì 25 novembre, in collaborazione con Modena Belcanto Festival e Teatro Comunale di Modena, appuntamento speciale alle ore 21.30 con Il Bacillo dell’Amore – Passioni e Ritmi dal Muto Italiano, commedia sentimentale firmata Robert Land e interpretata da Marlene Dietrich, magnificamente restaurato dalla Cineteca di Bologna e presentato in versione cineconcerto con le musiche originali dirette da Furlati.

Sul palco insieme a Furlati, al pianoforte, un ensemble di musicisti d’eccellenza: Davide Zaccherini (tenore), Angelica Foschi (fisarmonica), Olesya Emelyanenko (primo violino), Lucio Casti (violino), Stefano Carta (viola), Karen Hernandez (violoncello), Sandro Fontoni (contrabbasso).

Creuza de Mà 2025 è realizzato in collaborazione con Cineteca di Bologna, del Conservatorio “Francesco Vennezze” di Rovigo – Master musica per cinema e del Teatro Comunale di Modena.

Ingresso gratuito su prenotazione all’indirizzo:

https://www.eventbrite.com/e/ creuza-de-ma-2025-silent- movie-il-cinema-muto-musicato- dal-vivo-tickets- 1968185409542?aff= oddtdtcreator

Programma completo e info: www.musicapercinema.it

La diciannovesima edizione di Creuza de Mà è organizzata dall’associazione culturale Backstage con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio), della Fondazione Sardegna Film Commission, del Ministero della Cultura, del Comune di Carloforte, del Comune di Cagliari, della Fondazione di Sardegna, con la collaborazione del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema, del Conservatorio di musica “Giovanni Pierluigi Da Palestrina” – Cagliari, Conservatorio Canepa – Sassari, ERSU Ente sardo per il diritto allo studio, Università degli studi di Cagliari e SalinaDocFest. Partner: Cantine Pauli’s di Monserrato.

