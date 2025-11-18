Coppa Davis, spettatori protestano: “Non si vede niente da qui”

(Adnkronos) – Final Eight di Coppa Davis al via a Bologna e parte la protesta. Il match tra Belgio e Francia, che oggi apre il tabellone della fase finale della manifestazione, è preceduto dalla protesta di uno spettatore che si lamenta in maniera plateale, come mostra il video che rimbalza sui social. Il malumore dello spettatore è legato al posizionamento di almeno una telecamera all'altezza della rete. Il pubblico, che occupa le prime file nella tribuna lungo la linea laterale sul lato opposto a quello del giudice di sedia, si lamenta perché la visibilità è ostacolata dalla presenza del cameraman. "Non si vede niente", urlano diverse persone. "Abbiamo pagato un casino di soldi, fermate il gioco!". Le lamentele vengono accolte dai fischi di disapprovazione degli altri settori.—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)