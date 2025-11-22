Cop30, adottato accordo sul clima senza piano per combustibili fossili

(Adnkronos) – Quasi 200 Paesi riuniti alla COP30 di Belém, in Brasile, hanno approvato un nuovo accordo climatico, battezzato Global Mutirão. A guidare la conferenza Onu è stato il diplomatico brasiliano André Corrêa do Lago, che ha sancito l’intesa con un martelletto tra applausi e acclamazioni, ma l’intesa non è stata priva di tensioni. L’Unione Europea, che aveva spinto per un impegno formale su una road map per l’eliminazione graduale dei combustibili fossili, alla fine ha dovuto fare marcia indietro e accettato che nelle conclusioni non venisse fatto riferimento esplicito all'eliminazione graduale dei combustibili fossili'. Do Lago si è però impegnato a creare tabelle di marcia volontarie per allontanare i Paesi dai combustibili fossili e fermare la deforestazione, in seguito all'adozione di un accordo sul clima privo di tali misure. "Sappiamo che alcuni di voi avevano ambizioni maggiori per alcune delle questioni sul tavolo", ha detto, riferendosi alla delusione di molti Paesi, con quelli Ue in prima linea. La Cop30 di Belem passerà alla storia come un "successo in una situazione molto difficile", ha detto all'Afp Li Gao, a capo della delegazione cinese. "Sono soddisfatto del risultato, abbiamo ottenuto questo successo in una situazione molto difficile", ha asserito, sostenendo che il risultato "dimostra che la comunità internazionale vuole mostrare solidarietà e fare sforzi congiunti per affrontare il cambiamento climatico". "Alla Cop della verità, la scienza ha prevalso. Il multilateralismo ha vinto"le parole del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. "Nell'anno in cui il pianeta ha superato per la prima volta, e forse in modo permanente, il limite di 1,5 gradi sopra i livelli preindustriali, la comunità internazionale ha affrontato una scelta: continuare o arrendersi. Abbiamo scelto la prima opzione", ha detto. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accolto con favore un accordo per condividere la responsabilità con l'Australia per l'organizzazione della prossima conferenza Onu sul clima, la Cop31, che si terrà ad Antalya, nel sud della Turchia, con Canberra che supervisionerà i negoziati formali in qualità di vicepresidente della Cop secondo un insolito compromesso tra i due Paesi. "Pianifichiamo di ospitare la 31esima Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in Turchia il prossimo novembre", ha detto ai leader riuniti per il vertice G20 a Johannesburg. Ankara e Canberra hanno finalizzato l'accordo a seguito di una lunga situazione di stallo sull'evento. "Credo che il consenso che abbiamo stabilito insieme all'Australia sia di grande importanza", ha detto Erdogan. Entrambi i Paesi volevano ospitare la Cop31 e nessuno dei due voleva fare marcia indietro: l'Australia godeva di un sostegno maggiore rispetto alla Turchia, ma la situazione di stallo ha impedito la scelta di un ospite per consenso come richiesto dalle regole delle Nazioni Unite. La "pre-Cop", una serie di consultazioni tecniche che di solito avvengono circa un mese prima del vertice principale, si svolgerà in una nazione insulare del Pacifico, gesto simbolico che richiama l'intenzione originale dell'Australia di co-ospitare la Cop31 con i suoi vicini.—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)