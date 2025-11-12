    mercoledì, 12 Novembre
    Breaking news
    Attualita'

    Convegno a Oristano sulle nuove architetture istituzionali per il riequilibrio territoriale tra le Province di Nuoro e Oristano

    2 Minuti di lettura

    Oristano, sabato 15 novembre, presso la Sala Paolo VI del Seminario, piazza Duomo, le Associazioni culturali Senatore Lucio Abis di Oristano e Nino Carrus di Borore promuovono il convegno dal titolo “Nuove architetture istituzionali come strumento per il riequilibrio territoriale delle Province di Nuoro e Oristano”, dedicato al tema dell’organizzazione del sistema degli Enti locali della Sardegna.

    L’appuntamento, in programma alle ore 9:30, nasce con l’obiettivo – spiegano Pietro Arca e Rosanna Carboni, presidenti delle due Associazioni – di approfondire le nuove architetture istituzionali capaci di garantire pari opportunità a tutte le aree del territorio regionale, con particolare attenzione alle zone interne dell’Isola.

    “L’iniziativa – sottolineano Arca e Carboni – nasce dalla necessità di riflettere sull’assetto degli enti intermedi della Sardegna, in un momento in cui, nonostante l’articolo 3 della legge statutaria riconosca alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli Enti locali, si è scelto di aderire alla ricostituzione delle Province attraverso elezioni di secondo livello, senza un adeguato confronto pubblico.”

    Il convegno punta a promuovere un dibattito aperto e partecipato, coinvolgendo territori e cittadini delle Province di Oristano e Nuoro, per contrastare la tendenza a un modello di sviluppo polarizzato su Sassari e Cagliari, che rischia di aggravare i fenomeni di spopolamento e marginalizzazione delle zone interne.

    “Si discuterà della necessità di restituire ai cittadini il diritto di scegliere chi debba amministrare il territorio – aggiungono i promotori – valorizzando la modalità elettiva come strumento di costruzione delle comunità e di protagonismo politico locale.”

    Grazie al contributo di studiosi, ricercatori e rappresentanze istituzionali, saranno analizzati gli scenari possibili e le prerogative legislative legate alla specialità della Sardegna, per adeguare le legittime aspirazioni dei sardi a un ordinamento capace di assicurare pari dignità in ogni parte dell’Isola.

    Programma

    Introduzione lavori

    • Pietro Arca (Presidente Associazione culturale Senatore Lucio Abis)

    • Rosanna Carboni (Presidente Associazione Nino Carrus)

    Saluti istituzionali

    • Massimiliano Sanna (Sindaco di Oristano)

    Relazioni

    • Marco Betzu (Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università di Cagliari)

    • Roberto Deriu (Capogruppo PD in Consiglio Regionale)

    Interventi istituzionali

    • Paolo Pireddu (Presidente Provincia di Oristano)

    • Giuseppe Ciccolini (Presidente Provincia di Nuoro)

    • Emiliano Fenu (Sindaco di Nuoro)

    • Daniela Falconi (Sindaca di Fonni – Presidente regionale ANCI Sardegna)

    Dibattito

    Conclusioni

    • Gianvalerio Sanna (Presidente Consorzio UNO – Università di Oristano)

    Associazione Culturale Senatore Lucio Abis
    Via Vittore Carpaccio, 9 – 09170 Oristano
    C.F. 90062110953
    ass.lucioabis@tiscali.it

    Michele Vacca

    sardegnareporter.it

    Condividi

    Michele Vacca, nato e residente a Oristano, è un fotografo con quasi 50 anni di esperienza. La sua solida formazione nella fotografia analogica e l'approccio digitale gli hanno permesso di esplorare nuove possibilità creative. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti Pubblicisti dal 2015, ha partecipato attivamente a mostre collettive, pubblicazioni e proiezioni personali. Membro del consiglio direttivo dell'Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama di Oristano, di cui fa parte dal 1997, si impegna nell'organizzazione di mostre, workshop e nella formazione. Ha realizzato numerosi reportage in Europa, pubblicati su riviste, libri, calendari ed esposti in mostre. La sua passione per la fotografia si riflette anche nei suoi articoli su reportage, concerti, cultura e tradizioni. Facebook: https://www.facebook.com/michelevacca.or

    Articoli Correlati