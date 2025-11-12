Convegno a Oristano sulle nuove architetture istituzionali per il riequilibrio territoriale tra le Province di Nuoro e Oristano

Oristano, sabato 15 novembre, presso la Sala Paolo VI del Seminario, piazza Duomo, le Associazioni culturali Senatore Lucio Abis di Oristano e Nino Carrus di Borore promuovono il convegno dal titolo “Nuove architetture istituzionali come strumento per il riequilibrio territoriale delle Province di Nuoro e Oristano”, dedicato al tema dell’organizzazione del sistema degli Enti locali della Sardegna.
L’appuntamento, in programma alle ore 9:30, nasce con l’obiettivo – spiegano Pietro Arca e Rosanna Carboni, presidenti delle due Associazioni – di approfondire le nuove architetture istituzionali capaci di garantire pari opportunità a tutte le aree del territorio regionale, con particolare attenzione alle zone interne dell’Isola.
“L’iniziativa – sottolineano Arca e Carboni – nasce dalla necessità di riflettere sull’assetto degli enti intermedi della Sardegna, in un momento in cui, nonostante l’articolo 3 della legge statutaria riconosca alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli Enti locali, si è scelto di aderire alla ricostituzione delle Province attraverso elezioni di secondo livello, senza un adeguato confronto pubblico.”
Il convegno punta a promuovere un dibattito aperto e partecipato, coinvolgendo territori e cittadini delle Province di Oristano e Nuoro, per contrastare la tendenza a un modello di sviluppo polarizzato su Sassari e Cagliari, che rischia di aggravare i fenomeni di spopolamento e marginalizzazione delle zone interne.
“Si discuterà della necessità di restituire ai cittadini il diritto di scegliere chi debba amministrare il territorio – aggiungono i promotori – valorizzando la modalità elettiva come strumento di costruzione delle comunità e di protagonismo politico locale.”
Grazie al contributo di studiosi, ricercatori e rappresentanze istituzionali, saranno analizzati gli scenari possibili e le prerogative legislative legate alla specialità della Sardegna, per adeguare le legittime aspirazioni dei sardi a un ordinamento capace di assicurare pari dignità in ogni parte dell’Isola.
Programma
Introduzione lavori
-
Pietro Arca (Presidente Associazione culturale Senatore Lucio Abis)
-
Rosanna Carboni (Presidente Associazione Nino Carrus)
Saluti istituzionali
-
Massimiliano Sanna (Sindaco di Oristano)
Relazioni
-
Marco Betzu (Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università di Cagliari)
-
Roberto Deriu (Capogruppo PD in Consiglio Regionale)
Interventi istituzionali
-
Paolo Pireddu (Presidente Provincia di Oristano)
-
Giuseppe Ciccolini (Presidente Provincia di Nuoro)
-
Emiliano Fenu (Sindaco di Nuoro)
-
Daniela Falconi (Sindaca di Fonni – Presidente regionale ANCI Sardegna)
Dibattito
Conclusioni
-
Gianvalerio Sanna (Presidente Consorzio UNO – Università di Oristano)
Associazione Culturale Senatore Lucio Abis
Via Vittore Carpaccio, 9 – 09170 Oristano
C.F. 90062110953
ass.lucioabis@tiscali.it
Michele Vacca
sardegnareporter.it