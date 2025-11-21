Consumi: Tocci (Istituto affari internazionali), ‘sviluppare capacità di resilienza’

(Adnkronos) – “Il contesto geopolitico crea sul consumatore un effetto depressivo. Viviamo un momento di incertezza difficile da evitare per questo dobbiamo provare ad adattarci e sviluppare capacità di resilienza”. Sono le parole di Nathalie Tocci, direttrice Istituto affari internazionali, ospite al primo “Forum della distribuzione moderna 2025. Il retail nell’economia del Paese: mercati, tecnologia e società”, organizzato a Milano da Federdistribuzione – Le aziende della distribuzione moderna. "Il grande tema è capire la misura in cui i conflitti in corso possano impattare sulle catene del valore e dell'offerta. Dall'altra parte questo clima di crescente rischio, di crescente insicurezza e di crescente incertezza porta un effetto depressivo verso il consumatore che tende ad essere avverso al rischio e tutto questo porta a un calo anche sul lato della domanda" conclude.—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)