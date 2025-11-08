Como – Il Cagliari guadagna un punto al “Sinigaglia”. Stop ai lariani di Fabregas

COMO – Il Cagliari strappa un punto dal “Sinigaglia”. Un pareggio prezioso nella corsa salvezza – 0 – 0 il risultato finale – contro un Como che sinora aveva fatto bottino pieno anche contro la Juve tra le mura amiche. I sardi si presentano con un 4-3-2-1 che vede Caprile – fresco di convocazione in Nazionale – tra i pali, Zappa, Mina, Luperto e Obert sulla linea difensiva, Gaetano, Prati e Folorunsho a protezione del centrocampo, Palestra e Felici a supportare Esposito come terminale offensivo. Tra i lariani riflettori puntati su Paz e Morata. Al 9’ il primo squillo è dei padroni di casa, con un gesto tecnico perfetto proprio da parte del talento spagnolo: assist per Morata che non riesce ad indirizzare. Al 19’ rossoblù che potrebbero trovare il vantaggio: tiro cross di Palestra e autorete di Valle, ma il gol viene annullato dal Var per un fallo (molto dubbio) del laterale sardo su Valle. Poi ci prova Addai, con una conclusione forte e precisa respinta in corner da Caprile. Minuto 39: Felici arriva a tu per tu con Butez, apre il piattone destro ma non trova l’angolo giusto per sbloccare i conti. Nella seconda frazione il Como alza i ritmi della gara. Al 54’ parata strepitosa di Caprile su una conclusione di Morata. È ancora Paz a tentare da fuori, con la palla di poco a lato. All’87’ ripartenza Cagliari, con Butez decisivo in uscita su Luvumbo. Fabio Pisacane può respirare: “Era una gara molto complicata. Giocavamo contro un Como che sinora è stato un rullo compressore. Dopo la sconfitta bruciante di Roma che ci ha lasciato l’amaro in bocca, volevamo fare punti e magari vincere per onorare Gigi Riva che ieri avrebbe compiuto 81 anni, per la nostra gente che ci ha seguito in massa, per noi stessi. Sono contento della prova di squadra, sinora abbiamo sbagliato davvero la partita col Sassuolo, non le altre. Con questo carattere, con voglia di provare a impensierire l’avversario, possiamo raggiungere l’obiettivo e costruire qualcosa, non bisogna esaltarsi né deprimersi in base all’episodio, al risultato della singola partita”. Cesc Fabregas è chiaro: “Complimenti al Cagliari, ha fatto una prestazione importante. I dati dicono che abbiamo provato a fare di tutto. Il 75% di possesso palla è tanto, avremmo potuto fare almeno un gol, ma hanno fatto molta densità dietro. Un punto in più e si riprende dopo la sosta”.Luciano Pirroni

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (44’ st Vojvoda), Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret (18’ st Baturina); Addai (30’ st Kuhn), Paz, Diao (1’ st Jesus Rodriguez); Morata (18’ st Douvikas). Allenatore: Cesc Fabregas

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (34’ st Idrissi); Gaetano (12’ st Adopo), Prati (34’ st Mazzitelli), Folorunsho; Palestra, Felici (34’ st Luvumbo); Esposito (22’ st Borrelli). Allenatore: Fabio Pisacane

Arbitro: Pezzuto della sezione di Lecce