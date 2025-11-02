COLDIRETTI GIOVANI IMPRESA: MARTEDÌ 4 NOVEMBRE A USSANA LA FINALE REGIONALE DEGLI OSCAR GREEN 2025

Torna l’attesissimo appuntamento con gli Oscar Green di Coldiretti Giovani Impresa Sardegna, il premio che celebra l’innovazione, la creatività e la sostenibilità delle nuove generazioni dell’agricoltura sarda.

La finale regionale dell’ edizione 2025 si terrà martedì 4 novembre a partire dalle ore 9.30 all’ Agriturismo Campidarte di Ussana , alla presenza di giovani imprenditori agricoli, esperti del settore, dirigenti Coldiretti e rappresentanti delle istituzioni.

Nel corso della mattinata si discuterà in particolare di cambiamento climatico e dei suoi effetti sui sistemi produttivi agricoli e zootecnici, per momenti di confronto e riflessione che intrecciano attualità, ambiente e geopolitica.

EDIZIONE 2025. Saranno dieci le aziende finaliste under 40 in gara per aggiudicarsi i riconoscimenti nelle cinque categorie degli Oscar Green 2025:

1. Campagna Amica – custode di biodiversità, per chi valorizza filiera corta e presidio dei territori difficili;

2. Impresa digitale e sostenibile, per le realtà che uniscono tecnologia, ambiente e benessere animale;

3. Coltiviamo insieme, dedicata alla collaborazione tra aziende e all’inclusione sociale;

4. Agri-influencer, per chi sa raccontare la terra attraverso i nuovi linguaggi della comunicazione;

5. Più Impresa, riservata alle aziende che hanno dimostrato visione e capacità di innovazione.

A conclusione dei lavori, la cerimonia di premiazione dei vincitori regionali che rappresenteranno la Sardegna nella fase nazionale del concorso.