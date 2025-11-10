Codici: chiediamo alla Procura di fare chiarezza sul decesso della paziente di 82 anni rimasta per giorni al Pronto Soccorso di Carbonia

Una denuncia pesante per un fatto che, se confermato, sarebbe gravissimo. Per fare luce su quanto accaduto, l’associazione Codici ha deciso di presentare un esposto alla Procura per chiarire tempi e modalità di assistenza alla donna di 82 anni morta all’ospedale Sirai di Carbonia. Secondo la dichiarazione della consigliera comunale Fdi, Daniela Garau, ripresa dagli organi di informazione, la paziente sarebbe deceduta dopo aver trascorso 13 giorni al Pronto Soccorso per una frattura al femore.

“Ci sono tante ombre inquietanti su questa vicenda – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e riteniamo che la magistratura debba intervenire per fare chiarezza. Ci chiediamo come sia possibile lasciare una paziente al Pronto Soccorso per due settimane, considerando anche l’età e le condizioni di salute. Perché non è stata trasferita in reparto? E durante la permanenza al Pronto Soccorso, come è stata assistita? Sono alcuni degli interrogativi che ruotano intorno a questo caso e che ci hanno spinto a rivolgerci alla Procura”.

L’associazione Codici è impegnata da anni contro la malasanità attraverso la campagna “Indigniamoci!”, che coinvolge tutti gli Sportelli presenti sul territorio nazionale per raccogliere le segnalazioni dei pazienti e dei loro parenti, e fornire assistenza. È possibile segnalare danni o irregolarità nelle cure, negli interventi o nelle diagnosi, così come tempi lunghi delle liste di attesa telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.