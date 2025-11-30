Cina, da Chongqing un nuovo servizio di treni merci verso l’Europa

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un treno merci diretto a Budapest, in Ungheria, è partito domenica dalla municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, segnando il lancio di un nuovo servizio di treni merci Cina-Europa a orario fisso, noto anche come China Railway Express.Il treno, che trasporta componenti per automobili e motociclette, prodotti elettronici e altri beni di consumo, impiegherà circa 11 giorni per raggiungere Budapest – un importante snodo dei trasporti per l’Europa centrale e orientale. Il convoglio uscirà dalla Cina attraverso il passo di Alataw, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nel nord-ovest del Paese, e attraverserà tra gli altri Kazakhstan, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, prima di arrivare in Ungheria.La nuova rotta è il secondo servizio di treni merci Cina-Europa a orario fisso di Chongqing – dopo quello che collega questa municipalità a Duisburg, in Germania.Rispetto ai treni merci tradizionali, i treni a orario fisso seguono orari e percorsi prestabiliti – migliorando significativamente efficienza e affidabilità.Secondo la China Railway Chengdu Group Co., Ltd., la rotta Chongqing-Budapest ridurrà i tempi di percorrenza di circa il 30%.“Il servizio a orario fisso offre una maggiore prevedibilità per la pianificazione della produzione, la logistica e la rotazione del capitale, e fornisce un’opzione logistica transfrontaliera più efficiente per i settori dell’elettronica, automobilistico, motociclistico e della produzione di attrezzature di Chongqing”, ha dichiarato Yang Lianchen del centro logistico ferroviario di Chongqing della China Railway Chengdu Group Co., Ltd.Dati pubblicati all’inizio di questa settimana dalla China State Railway Group Co., Ltd. mostrano che i treni merci Cina-Europa hanno effettuato complessivamente 120.000 viaggi, trasportando merci per un valore superiore a 490 miliardi di dollari.In quanto progetto di punta e marchio simbolo della Belt and Road Initiative, il China Railway Express ha stabilito una rete logistica completa in tutta l’Eurasia – raggiungendo oggi 232 città in 26 Paesi europei e più di 100 città in 11 Paesi asiatici.Foto agenzia Xinhua(ITALPRESS).