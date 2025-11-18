Cina, Alibaba lancia versione aggiornata di Chatbot IA per il mercato di massa

    martedì, 18 Novembre
    HANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – L’unità dedicata
    all’intelligenza artificiale del gigante tecnologico cinese
    Alibaba ha dichiarato di aver presentato una versione aggiornata
    del suo chatbot generativo, Qwen, pensata per accelerarne
    l’adozione tra i consumatori.

    Realizzato sul modello open-source dell’azienda, diventato
    estremamente popolare e scaricato più di 600 milioni di volte in
    tutto il mondo, il nuovo chatbot è configurato come un assistente
    personale di IA conversazionale e finalizzato all’esecuzione di
    compiti, ha dichiarato lunedì la società.

    Il chatbot arriva dopo l’impegno preso da Alibaba a febbraio di
    investire più di 380 miliardi di yuan (circa 53 miliardi di
    dollari) nella costruzione di infrastrutture cloud e hardware per
    l’IA nei prossimi tre anni, facendo leva sulla rapida crescita
    dell’industria dell’intelligenza artificiale.

    Accanto a DeepSeek, in Cina, il Qwen3-Max, lanciato di recente
    come modello di punta di Alibaba, si è classificato tra i migliori al mondo nei benchmark internazionali. In un recente confronto globale fra sei modelli di investimento, Qwen ha ottenuto il primo posto, con DeepSeek al secondo.

    A quasi un anno dal sorprendente debutto di DeepSeek lo scorso
    dicembre, le aziende cinesi di intelligenza artificiale
    generativa, come Kimi, Zhipu.AI e MiniMax, proseguono la corsa con un fervore immutato con i loro modelli open-source, creando un ecosistema aperto globale per questa tecnologia dirompente.

    Alibaba ha affermato di stare lanciando un prodotto rivolto ai
    consumatori perchè l’IA sta superando la fase dell’”apprendimento
    dagli esseri umani” ed entrando nell’era dell’”assistenza agli
    esseri umani”. La roadmap dell’azienda prevede l’integrazione di
    Qwen nella vita quotidiana, compreso l’uso di mappe, la consegna
    di cibo, i viaggi, gli strumenti per l’ufficio, lo shopping e
    l’assistenza sanitaria.
    (ITALPRESS).
    -Foto Xinhua-

