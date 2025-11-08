“Che cos’è l’amicizia se non una forma quasi politica di amore reciproco?”: intervista a Pierpaolo Capovilla

“Le città di pianura”, secondo film del giovane regista Francesco Sossai distribuito da Lucky Red, ha riscosso un grande successo in tutta Italia. Ne abbiamo parlato con Pierpaolo Capovilla, protagonista del film.

Perché secondo te “Le città di pianura” è un film da vedere?

“Perché ci sono io! Scherzi a parte, è un film che è una carezza, è dolcissimo, un film sull’amicizia. E che cos’è l’amicizia se non una forma quasi politica di amore reciproco? È indubbiamente un film sull’alcolismo, scivolare verso l’oblio che induce l’alcool; io sono veneto e da noi in Veneto si beve assai e si beve per bere, non per disperazione, ma si beve anche quasi per speranza, per ritrovarsi insieme da qualche parte.

Il nostro è un territorio completamente devastato dalle infrastrutture, dalla cementificazione, dalla piccola e media impresa. Alla fine degli anni ’80 inizi ’90 si diceva ‘piccolo è bello’, adesso è diventato orribile”.

Il film tratta molte tematiche importanti come la perdita del lavoro, il cambiamento radicale del territorio ma è incentrato soprattutto sul tema dell’amicizia, rompendo uno schema imposto che è quello dell’individualismo. Considerando che si tratta di generazioni diverse entrambe disilluse ma con prospettive differenti (Carlo e Doriano ricordano gli anni ‘90 come gli anni d’oro, fatti di divertimenti e soldi facili mentre per Giulio le possibilità sembrano poche e il futuro è incerto), che senso ha questa amicizia tra i tre personaggi per te?

“È proprio un film sull’amicizia, sull’incontro tra due balordi con un giovane intellettualmente guardingo, attento e puntuale, un film sull’amicizia intergenerazionale ma anche tra nord e sud, una cosa che nella sua dolcezza e semplicità ci fa pensare. Giulio è giovane e la vita vuole conquistarla, Doriano e Carlobianchi sono due sfigati che ‘ormai sono troppo vecchi per crescere’.

Il testo del film è piccolo ma il sottotesto è enorme. Molte persone vedono il film più volte perché vogliono capire davvero il film. Se c’è una cosa che amo di questo film è che somiglia ad una canzone: io quando scrivo una canzone penso sempre a chi la ascolta e pretendo da me stesso che il processo creativo continui e non si fermi nello studio di registrazione ma continui in chi la ascolta, così da diventare un fenomeno collettivo.

Secondo me anche un film può essere così e “Le città di pianura” è così, un film che pone tante domande e nessuna risposta, le risposte se le da chi lo vede”.

La frase finale “siamo troppo vecchi ormai per crescere” racchiude tutta la poetica malinconica del film. Che senso hai voluto dare con il tuo personaggio a questa frase? Vuole esprimere un sentimento di speranza o rassegnazione?

“Tutti e due! Pasolini diceva ‘non c’è mai disperazione senza almeno un po’ di speranza’, perché nella disperazione cosa viene contraddetta? La speranza, ma se non c’è speranza non c’è neanche disperazione. Oppure se c’è disperazione senza speranza si precipita nel nichilismo più assoluto, cosa che avviene nella nostra contemporaneità. Tante persone non sono interessate a quale vita faranno i nostri figli, eppure i dati scientifici ci raccontano il mondo che sarà.

I soldi non fanno la felicità, la felicità la fa la società, la comunità, il consorzio umano in cui viviamo. Non posso essere felice nella mia privatezza nel mio appartamento, sono felice in piazza, insieme ai ragazzini che giocano a pallone”.

Elena Elisa Campanella