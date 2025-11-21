Centrosinistra, sondaggio Youtrend: “Primarie? Le vincerebbe Conte”

(Adnkronos) – "Chi vincerebbe le primarie del campo largo? Secondo un nostro sondaggio, condotto sugli elettori di Pd, M5S, Avs, Azione, IV e +Europa che si dicono sicuri di votare a queste primarie, a vincerle sarebbe Giuseppe Conte (43%), davanti a Elly Schlein (29%) e Silvia Salis (28%)". E' quanto si legge sull'account social di Youtrend. "Sempre secondo il nostro sondaggio, tra gli elettori M5S il 96% sceglierebbe di votare Conte alle primarie del campo largo, mentre tra gli elettori Pd una percentuale più bassa (55%) indicherebbe Schlein", il 29% voterebbe per la sindaca Salis e un 16% per il leader 5 Stelle.—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)