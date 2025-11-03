Caso Garlasco, per Venditti e pm Mazza udienza al Riesame su sequestri

(Adnkronos) – Al via l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Brescia per l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti (presente in aula) e il pm Pietro Paolo Mazza, oggi in forza alla Procura di Milano, indagati per peculato e corruzione in un filone d'indagine dell'inchiesta 'Clean'. Di recente, sia Mazza che Venditti – quest’ultimo indagato anche per corruzione in atti giudiziari nel caso Garlasco – sono stati sottoposti a perquisizione e sequestro ed è proprio sul materiale finito nella mani della Guardia di finanza che i difensori hanno presentato ricorso. Domenico Aiello, legale di Venditti, e l'avvocato Massimo Dinoia che assiste Mazza si oppongono alla genericità del decreto che ha portato al sequestro di cellulari, computer, hard disk e altro materiale informatico.Per la procura di Brescia, gli indagati avrebbero beneficiato di "varie utilità (pranzi presso il ristorante Lino, vendita di auto a prezzo inferiore a quello di mercato, effettuazione gratuita di lavori di manutenzione alle auto) a fronte del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio", consistiti "nell'affidamento pressocché esclusivo a Esitel del noleggio degli apparati di intercettazione e nell'affidamento esclusivo a Cr Service del noleggio di autovetture in misura incongrua rispetto alle esigenze investigative e destinate ad uso privato non inerente alle attività di indagine" si legge nel provvedimento della pm Claudia Moregola. Ha rinunciato al Riesame, fissato sempre per oggi, l’imprenditore Cristiano D'Arena, titolare di Esitel.Sull’udienza di oggi i giudici di Brescia si riserveranno: la decisione è attesa nei prossimi giorni. Se dovessero anche in questo caso annullare il decreto, Venditti potrebbe ritornare in possesso di cellulari e pc. Per l’ex magistrato si tratta di un ulteriore decreto di sequestro dopo che lo scorso 26 settembre è stato perquisito per il delitto di Garlasco dove è indagato perché accusato di aver favorito nel 2017, in cambio di denaro (tra i 20-30 mila euro), la richiesta di archiviazione di Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Venditti è in attesa di una nuova udienza davanti al Riesame di Brescia dopo che già una volta gli stessi giudici hanno stabilito la restituzione di tutto il materiale informatico, in totale 11 dispositivi, sequestrato all'ex magistrato. Una bocciatura alla richiesta della Procura – si attendono ancora le motivazioni – di fronte alla quale il procuratore capo di Brescia Francesco Prete e la pm Moregola hanno prima emesso un secondo decreto di sequestro (in attesa dell’udienza) e poi, la scorsa settimana, la scelta di ricorrere alla nomina di un consulente tecnico per copiare l’intero contenuto dei dispositivi informatici. Un’attività irripetibile fissata per questo pomeriggio a Pinerolo (Torino), che ha trovato l’opposizione del difensore Aiello il quale ha presentato ricorso chiedendo che si pronunci un giudice.—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)