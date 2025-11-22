Cagliari – Emozioni senza fine alla Unipol Domus. Non basta Borrelli, pari contro il Genoa

CAGLIARI – Una vera e propria girandola di emozioni si rovescia sul pomeriggio della Unipol Domus, con un derby rossoblù che si conclude per 3 – 3 grazie alle reti di Vitinha, Ostigard e Martin per il Genoa, alla doppietta di Borrelli e al gol di Seba Esposito per il Cagliari. I sardi si presentano con il 4-4-2: Caprile tra i pali, Zappa, Luperto, Mina e Palestra il quartetto difensivo, Folorunsho, Prati, Deiola e Felici sulla mediana, Esposito e Borrelli in attacco. Nel Grifone riflettori puntati su Malinovskiy e Colombo. Succede davvero di tutto nel primo tempo. Al 9’ Vitinha incrocia di potenza, gran risposta di Caprile. Sulla ribattuta a botta sicura di Norton Cuffy invece è decisivo il salvataggio di Luperto. Al 18’ il vantaggio ospite: Colombo riesce a girarsi e ad imbucare per Vitinha, che fulmina Caprile. Pochi minuti, lo stesso Colombo si divora il raddoppio. Reazione Cagliari al 34’: Palestra sugli sviluppi di un corner battuto corto, Borrelli salta di testa e anticipa Martin trovando la rete del pari. Al minuto 41 Thorsby è bravissimo a mettere al volo il pallone al centro per Ostigard. Il centrale del Genoa colpisce di prima intenzione e batte nuovamente l’estremo isolano. Passano poco meno di due giri di lancette: Borrelli spizza verso Prati che appoggia al centro per Sebastiano Esposito, che calcia di esterno e insacca la sfera sotto alla traversa. Nella ripresa si rende ancora pericoloso il Genoa con il solito Ostigard ma al 60’ Zappa si inventa un cross perfetto per l’incornata perfetta di Borrelli che batte Leali e porta avanti il Cagliari. I padroni di casa sembrano trovare equilibrio, spezzando i ritmi della gara, ma all’83’ Martin su punizione scodella la palla al centro, Caprile legge malissimo la traiettoria e si fa beffare goffamente dal rimbalzo del pallone per il pareggio finale. All’87’ Ostigard colpisce il palo, nei minuti di recupero Leali è provvidenziale su Gaetano. Fabio Pisacane mostra rammarico: “Non possiamo regalare due gol così ai nostri avversari e per questo faccio un grosso mea culpa. Una squadra come la nostra non può perdere certi duelli. Però i sono anche cose positive, ad esempio i nostri attaccanti: sono molto contento sia della doppietta di Borrelli che al gol di Esposito. Sappiamo che non ci sono partite facili però dobbiamo essere più concentrati”. Non mancano gli aspetti da cui ripartire: “Ho visto una squadra che si è aggrappata sempre alla partita e questa è la dimostrazione che il gruppo c’è e ha voglia di fare. Dobbiamo però migliorare, perché va bene la reazione e dobbiamo continuarla ad avere, ma dobbiamo anche mettere più atteggiamento”. Daniele De Rossi si porta via un punto: “Mi sarebbe piaciuto tanto vincere. E la vittoria ci sarebbe potuta anche stare. Bene la prestazione, mi sarebbe piaciuto magari giocare peggio e prendere i tre punti. Ma queste partite si possono anche perdere”.Luciano Pirroni

Cagliari (4-4-2): Caprile; Zappa, Luperto, Mina, Palestra; Folorunsho, Prati (12’ s.t Adopo), Deiola (31’ s.t Gaetano), Felici (12’ s.t Idrissi); Esposito (26’ s.t Luvumbo), Borrelli (26’ s.t Pavoletti). Allenatore: Fabio Pisacane

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli (33’ s.t Carboni), Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskiy (43’ s.t Masini), Thorsby (22’ s.t Gronbaek), Frendrup, Martin; Vitinha (33’ s.t Ekuban), Colombo (43’ s.t Ellertsson). Allenatore: Daniele De Rossi

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1

Marcatori: 18’ p.t Vitinha, 34’ p.t e 16’ s.t Borrelli, 41’ p.t Ostigard, 43’ p.t Esposito, 39’ s.t Martin