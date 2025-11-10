Bruck e Mercadini tra i protagonisti dell’Ethno’s Festival Letterario

Tra Martis e Alghero, tre giornate tra parole d’autore e ironia per raccontare la libertà

È iniziata nel segno della partecipazione e della riflessione la quinta edizione dell’Ethno’s Festival Letterario, che sabato 8 novembre ha inaugurato a Martis il suo percorso dedicato ai temi della libertà, della memoria e della resistenza.

Il pubblico ha gremito il Museo Paleobotanico, dove è stata aperta la mostra bibliografica Cercando libertà tra rupe e rupe, curata dal Sistema Bibliotecario dell’Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas (SBANGL) e dalla Cooperativa Mediateche Sarde (CoMeS). La mostra racconta la Resistenza partigiana da diversi punti di vista, il cui filo conduttore è rappresentato dai canti, alcuni dei quali sono divenuti veri e propri inni, come Bella ciao. La mostra è visitabile fino al 29 novembre.

La scrittrice Elisa Pilia ha dialogato con Francesca Arca sul suo romanzo La bambina del vetro (Il Maestrale, 2024), offrendo spunti di riflessione su come la guerra possa stravolgere vite e amicizie, ma mai fino in fondo: perché ci sono persone che, con gesti piccoli ma essenziali, sanno ancora smuovere la Storia e resistere alla distruzione.

In serata, al Centro Polivalente Vincenzo Migaleddu, è andata in scena l’orazione Hannah: sulla libertà e il coraggio di pensare, ideata e interpretata da Giovanni Campus, con le letture di Maria Paola Cordella e le musiche originali della chitarrista Alice Doro. Una vera e propria lectio magistralis che ha condotto il pubblico dentro i temi centrali del pensiero di Hannah Arendt — dal totalitarismo alla coscienza individuale, dal dialogo con Heidegger al significato dell’azione politica come spazio di libertà e creazione.

Ethno’s Festival Letterario torna questo fine settimana con un ricco programma di eventi: tre giorni di incontri dedicati ai temi dei diritti, della libertà e del coraggio.

Venerdì 14 novembre – Martis

Alle ore 18.00, al Centro Vincenzo Migaleddu di Martis, si apre il fine settimana del Festival con la presentazione del progetto curato dai bambini e dal personale dell’AIPD Gallura. Realizzato grazie al contributo del Festival nelle scuole del territorio, il progetto ha portato alla pubblicazione di un libro dedicato ai diritti e all’autonomia dei bambini con sindrome di Down, che raccoglie buone pratiche e giochi sperimentati nei mesi di attività. L’incontro sarà introdotto dalla dottoressa Laura Orecchioni e dal presidente Tommaso Gianottu.

Seguirà il reading Marina Musu, una Rosa partigiana, uno storytelling dedicato a Marisa Musu, partigiana e gappista di origini sarde, medaglia d’argento al valor militare, a cui è intitolata la sezione algherese dell’ANPI. A cura di Nadia Rondello, Giusy Salvio e Giovanni Oliva, l’iniziativa è promossa dalla Società Umanitaria di Alghero in collaborazione con la sezione ANPI “Marisa Musu”.

Lo storytelling sarà arricchito da letture tratte dagli scritti della stessa Marisa Musu e di altri protagonisti dell’epoca: testimonianze che restituiscono la forza universale della Resistenza e, insieme, uno sguardo intimo e politico sull’esperienza delle donne, sul modo in cui l’hanno vissuta, percepita e tramandata nella memoria collettiva.

Sabato 15 novembre – Martis

Alle ore 17.30, nei locali del Museo Paleobotanico, sarà presentato Gherras, l’ultimo libro di Giuseppe Corongiu – intellettuale, scrittore e attivista per la lingua sarda. La raccolta scava nelle viscere della condizione umana, intrecciando i conflitti della storia e della quotidianità – dalle guerre lontane ai silenzi familiari, fino alle tensioni di un bar di paese – con la lingua sarda, che diventa essa stessa terreno di confronto e identità.

La presentazione, mediata da Immacolata Salis (Is.Be), rientra nel cartellone della manifestazione Martis in Poesia, organizzata dall’Istituto Camillo Bellieni di Sassari.

Alle ore 21.00, sul palco del Centro Vincenzo Migaleddu, sarà la volta di Roberto Mercadini – narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, volto noto della televisione e ospite fisso del programma Una Splendida Cornice su Rai 3, condotto da Geppi Cucciari.

L’artista emiliano porterà in scena, accompagnato dalle musiche di Dario Giovannini, Little Boy. La storia incredibile e vera della bomba atomica, spettacolo tratto dal suo libro Bomba atomica (Rizzoli, 2020).

Domenica 16 novembre – Alghero

Alle ore 17.00, presso la Sala Conferenze del Complesso Lo Quarter, si concluderà il fine settimana di eventi con l’incontro con Edith Bruck, testimone e scrittrice, in occasione della nuova edizione del romanzo La donna dal cappotto verde. La prof.ssa Gavina Cherchi introdurrà l’autrice e guiderà il dialogo, approfondendo i temi della memoria, della responsabilità e della libertà che attraversano l’opera.

Non solo testimone del genocidio, ma anche donna creativa: Edith Bruck trascende il ruolo di custode di memorie terribili attraverso la scrittura e il cinema, offrendo una visione personale e originale del mondo. L’incontro mette in luce la sua dimensione di testimone, scrittrice e regista, valorizzando anche il suo sguardo sulla Sardegna.

In occasione dell’incontro sarà proiettato il film Quale Sardegna? (1983; prima TV RAI 1984), regia e soggetto di Edith Bruck, in collaborazione con la Società Umanitaria di Alghero.

Ethno’s Festival Letterario è organizzato dall’Associazione Elighe, con il contributo della Regione Sardegna, della Camera di Commercio di Sassari, che lo ha inserito nel programma Salude&Trigu, dell’Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas, e del Comune di Martis.

Programma completo: www.ethnosfestivals.it

Per informazioni e prenotazioni sugli eventi del Festival, scrivere a ethnosfestival@gmail.com o contattare Francesca +39 349 066 0196 e Davide +39 371 778 7565.

Visita la homepage di Sardegna Reporter!