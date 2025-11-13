Bilancio Ue, Borchia “I tagli all’agricoltura sono inaccettabili”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La proposta di bilancio è tutt’altro che entusiasmante. I tagli all’agricoltura sono irricevibili per la Lega e inaccettabili per i nostri territori. Va fatta una riflessione sul ruolo delle Regioni: non possono essere dei semplici passacarte. Il nostro paese è un contributore netto, versa nel bilancio dell’Ue più di quanto riceve e le nostre Regioni sono un esempio virtuoso della capacità di impiegare i fondi”. Lo ha detto il capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo Paolo Borchia, a margine della sessione plenaria all’Europarlamento di Bruxelles, commentando la proposta della Commissione europea di nuovo quadro finanziario pluriennale.

