BìFoto Fest domenica 9 novembre: giornata evento con il fotografo Søren Solkær a Mogoro

Domenica 9 novembre, dalle 15:30, Mogoro ospiterà una giornata speciale del BìFoto Fest dedicata a Søren Solkær, tra i più noti fotografi internazionali, conosciuto per i suoi ritratti iconici di artisti del calibro di Björk, Paul McCartney e Amy Winehouse.
Il programma prevede una visita guidata della mostra all’aperto, con partenza dalla sede Avis di Mogoro, in Piazza Giovanni XXIII, che si snoda lungo le vie del paese. Seguirà, alle 17:30, un talk con l’autore nella sala della Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna.
Nel corso dell’incontro, Solkær ripercorrerà le principali tappe della sua carriera, condividendo immagini, esperienze e ispirazioni maturate in oltre trent’anni di lavoro a contatto con il mondo della musica, del cinema e dell’arte visiva.
Un’occasione preziosa per scoprire da vicino il linguaggio visivo e la poetica di un fotografo che ha saputo tradurre in immagini la sensibilità e l’energia di alcuni dei protagonisti della scena artistica internazionale.
La partecipazione è gratuita. Gli incontri si terranno in lingua inglese, con traduzione simultanea in italiano.
Per informazioni e dettagli sull’evento:
www.bifotofest.it
Michele Vacca
sardegnareporter