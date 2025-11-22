Bianca Atzei annuncia l’addio a Stefano Corti: “Strade diverse, mi sento un po’ sola”

(Adnkronos) –Bianca Atzei ha annunciato la separazione da Stefano Corti. Ospite oggi, sabato 22 novembre, a Verissimo la cantante ha parlato della fine della sua relazione con il conduttore televisivo e inviato de 'Le Iene': "Sorridiamo sempre, bisticciamo sempre. È stata una storia d'amore bellissima, meravigliosa. Ma le nostre strade non si incontrano più, capita a diverse persone, è importante parlarne e capire che bisogna prendere due direzioni diverse", ha esordito la cantante. "È solo un amore che cambia – ha aggiunto – si trafsorma, ma rimane il bene". La rottura è legata ad alcune incomprensioni: "Non stiamo più insieme da settembre. Non ci siamo più trovati, abbiamo perso equilibrio e non siamo più andati d'accordo. Abbiamo fatto di tutto, l'impossibile". Bianca e Stefano sono genitori di un bambino, Noa Alexander, nato nel 2023: "Abbiamo creato la cosa più bella, nostro figlio, che ci terrà uniti e legati per sempre. Mi sento protetta, mi sento sola. Questo è un percorso di vita difficile, ma so che lui c'è e sono tranquilla".Bianca Atzei e Stefano Corti sono stati minacciati da un numero anonimo. Qualche mese fa, l'inviato de Le Iene aveva raccontato sui social il dramma che stava vivendo insieme alla sua famiglia e aveva mostrato pubblicamente i messaggi anonimi ricevuti. A Verissimo, la cantante ha spiegato: "Sono stati giorni pesanti. Lui ha fatto di tutto per proteggere la nostra famiglia. È iniziato tutto ad agosto, e abbiamo deciso di lasciare Noah con i nonni proprio perché avevamo paura. Ora sono più serena, ma mi giravo continuamente per controllare. Non è stato facile per niente".—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)