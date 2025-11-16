    domenica, 16 Novembre
    Breaking news

    Berlino, Mattarella viene accolto al Reichstag

    1 Minuto di lettura


    BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Berlino arriva al Palazzo del Reichstag, dove è in programma la cerimonia della “Giornata del lutto nazionale”, a 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

    Condividi