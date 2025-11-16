    domenica, 16 Novembre
    Berlino, Mattarella depone corona di fiori al Monumento della Nuova Guardia

    BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme con il presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, ha partecipato agli eventi commemorativi presso il memoriale Neue Wache di Berlino, con la deposizione di una corona di fiori per la Giornata di lutto nazionale.

