Bbc si scusa con Trump, ma respinge le richieste di risarcimento da un miliardo di dollari

(Adnkronos) – La Bbc si è scusata con il presidente statunitense Donald Trump per il montaggio fuorviante del suo discorso prima dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, ma ha respinto le richieste di risarcimento avanzate dal presidente. L'emittente ha inoltre annunciato che il documentario non sarà più trasmesso sulle sue piattaforme. Secondo un portavoce della Bbc, "accettiamo che il montaggio abbia erroneamente dato l'impressione che il presidente Trump avesse fatto un appello diretto all'azione violenta, ma non riteniamo che ci siano le basi per una causa per diffamazione". Il montaggio incriminato aveva unito due estratti del discorso distanti oltre 50 minuti l'uno dall'altro. L'episodio ha portato alle dimissioni del direttore generale Tim Davie e del capo della redazione Deborah Turness. Gli avvocati di Trump avevano minacciato una causa da un miliardo di dollari se la Bbc non avesse ritrattato, chiesto scusa e risarcito il presidente.—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)