Bassi ma non troppo conclude la rassegna Domenica in Concerto dell’Ente Concerti al Museo Diocesano

La XVI Rassegna Domenica in Concerto 2025 si conclude domenica 30 novembre, alle 18:30, nelle sale del Museo Diocesano Arborense con l’appuntamento che vedrà protagonisti il fagottista Paolo Carlini e il violoncellista Luca Provenzani. Il concerto, dal titolo Bassi ma non troppo, riunisce due interpreti di valore assoluto, impegnati in un percorso che valorizza le peculiarità espressive di due strumenti affini ma profondamente diversi.

La Rassegna rientra nella 51ª Stagione Concertistica 2025 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino”, realizzata con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna e grazie alla collaborazione dell’Arcidiocesi Arborense e del Museo Diocesano Arborense.

Programma

G.B. Sammartini – Sonata in Sol maggiore per violoncello e continuo

(Allegro – Grave – Allegro)

W. A. Mozart – Sonata KV 292 in Si♭ maggiore

Allegro – Andante – Rondo

A. Corghi – Cadenze Virtuose per fagotto solo (2016), dedicate a Paolo Carlini

J.S. Bach – Suite per violoncello solo n. 1, 3 o 5 (su scelta del pubblico)

P. Hindemith – Vier Stücke

Moderato – Andante – Allegretto – Allegro

G. Rossini – Sei arie da Il Barbiere di Siviglia

“Ecco ridente in cielo” – “Si sì felice inesto” – “Una voce poco fa” – “Largo al factotum”

Il Duo

Il Duo Carlini–Provenzani nasce dall’incontro artistico tra due figure centrali del panorama strumentale italiano. L’unione del fagotto e del violoncello dà vita a una formazione rara e ricca di suggestioni timbriche, capace di trasportare chi ascolta in un percorso sonoro originale e sempre molto apprezzato.

Paolo Carlini

Considerato uno dei principali interpreti del fagotto a livello internazionale, è l’unico solista al quale Ennio Morricone e Luis Bacalov abbiano dedicato opere per questo strumento. La sua attività ha contribuito in modo decisivo all’espansione del repertorio contemporaneo.

Per oltre trent’anni è stato primo fagotto dell’Orchestra della Toscana, collaborando con istituzioni di prestigio come la Scala, Santa Cecilia, Maggio Musicale Fiorentino, Opera di Roma e Fenice. Ha suonato sotto la guida di direttori quali Claudio Abbado, Riccardo Muti, Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen, Daniel Harding.

Attivo in ambito cameristico e solistico, ha calcato palcoscenici internazionali – Carnegie Hall, Mozarteum, Auditorium Nacional di Madrid, KKL Lucerna, Concert Hall di Tokyo – e inciso per etichette quali Sony Classical, Chandos, CPO, Naxos, Brilliant e Stradivarius. Insegna fagotto al Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno e tiene regolarmente masterclass in Europa e negli Stati Uniti.

Luca Provenzani

Allievo del Maestro Franco Rossi, si diploma con lode al Conservatorio “Cherubini” e si perfeziona con figure di riferimento del violoncello e della musica da camera, tra cui Yo-Yo Ma, Mischa Maisky, Dario De Rosa, Mario Brunello. È vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali.

Da solista ha collaborato con varie orchestre eseguendo i grandi concerti del repertorio, mentre in ambito orchestrale ha ricoperto ruoli di rilievo, tra cui quello di primo violoncello al Teatro dell’Opera di Roma e all’Orchestra della Toscana fino al 2022.

Dal 1997 è Presidente e Direttore Artistico della sezione fiorentina di A.Gi.Mus., per la quale ha curato centinaia di eventi e il progetto “Careggi in Musica”, insignito del Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. È docente di ruolo al Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno e fondatore della Scuola di Musica Le 7 Note di Arezzo.

Biglietti: intero € 8,00; soci e under 18 € 5,00.

Botteghino aperto dalle 17:30 presso il Museo. È consigliata la prenotazione.

Mail: info@ enteconcertioristano .it Sito: www.enteconcertioristano.it

Facebook: Ente Concerti Oristano

Michele Vacca

