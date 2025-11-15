Ballando, Lucarelli stuzzica Fognini: “Cosa ne pensi del poliamore?”

(Adnkronos) –Selvaggia Lucarelli stuzzica, ancora una volta, Fabio Fognini a Ballando con le stelle. Tra la giurata e l'ex tennista si è instaurato un rapporto, lungo il percorso a Ballando con le stelle, di complicità, fatto di battute reciproche. Dopo l'esibizione di stasera, Lucarelli ha lanciato una frecciata: "Cosa ne pensi tu del poliamore?". Fognini ha risposto assecondando l'ironia di Lucarelli: "C'è pure mia cognata stasera… alla prossima puntata verrà Flavia, glielo chiederemo direttamente". Lucarelli non ha perso poi occasione per fare i complimenti al suo carattere: "Adoro che in una edizione in cui ci sono tanti concorrenti antipatici, tu sei così divertente… sembri il compagno che sta all'ultimo banco e che fa ridere tutti". Poi ha aggiunto: "È chiaro che tu sia un campione nel tennis, nel ballo fai una fatica enorme e i risultati che stai ottenendo è per il tuo impegno". Poi è intervenuto Mariotto scherzando sul discorso del poliamore: "Secondo me a casa ti hanno detto di darti una regolata con la Lucarelli, perché sei diventato rigido…". "Magari il messaggio mi arriverà, preparati", ha replicato Fognini indicando Lucarelli.—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)