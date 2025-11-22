Ballando con le stelle, stasera 22 novembre: la ‘finta’ Milly ballerina per una notte

(Adnkronos) –Torna 'Ballando con le stelle', con la nona puntata del dance show condotto da Milly Carlucci oggi sabato 22 novembre, alle 21.25 su Rai 1. La gara entra nel vivo, inizia il rush finale per la vittoria tra tensioni e infortuni. Francesca Fialdini è out per il momento, a causa del problema al piede e alle costole. Andrea Delogu, dopo la tragica scomparsa del fratello, è rientrata aggiudicandosi la scorsa puntata. Martina Colombari vola, Barbara D'Urso continua a ottenere voti alti, Fabio Fognini si candida a diventare il 'beato' tra le donne nelle zone altissime della classifica creata anche dalla giuria capitanata da Carolyn Smith con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, voce 'pungente' e protagonista di ripetuti confronti roventi con i concorrenti. L'appuntamento di oggi, al di là delle esibizioni dei concorrenti, sarà caratterizzato dall'incontro tra la 'vera' Milly Carlucci e la sua 'sosia comica'. L’attrice e comica Giulia Vecchio – imitazione perfetta nei modi, nel look e nella voce – interagirà con la conduttrice originale tra sketch, battute e imprevisti comici che coinvolgeranno anche giuria e pubblico. Dopo aver fatto sorridere il pubblico, la 'finta Milly' salirà sulla pista come Ballerina per una notte, mostrando anche le sue doti da interprete versatile. Ad affiancarla in questa sfida un maestro del programma, per un'esibizione che sarà valutata dalla giuria e contribuirà all’assegnazione del consueto 'tesoretto' a uno dei concorrenti. La finale, intanto, è sempre più vicina e prosegue la corsa per conquistare la vittoria con sfide e prove da superare sempre più difficili. lo scorso sabato 15 novembre, la puntata è stata vinta da Andrea Delogu e Nikita Perotti, che hanno guadagnato 30 punti in più, grazie allo spareggio al rialzo, al secondo posto si sono posizionati Martina Colombari e Luca Favilla (20 punti in più) e al terzo posto Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca che hanno ottenuto 10 punti. Ferma ai box per ritiro la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte le coppie eliminate, avranno la possibilità di rientrare in gara. A incidere anche l''anti-giuria': al fianco di Rossella Erra ci sono i volti di Sara Di Vaira e Matteo Addino sempre nella veste di 'Tribuni del popolo'. Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e, in una fase della gara, di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti 'penalizzati'. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. A spostare parzialmente gli equilibri, come sempre, la porzione di tesoretto assegnata da Alberto Matano.—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)