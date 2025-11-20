Autunno in Barbagia. vini, arte e tradizioni di montagna: Atzara e Ollolai 22-23 novembre

Atzara – Dal vino alla pittura

Nuoro, 20 novembre 2025 – Autunno in Barbagia – Gioielli da tramandare, tesori da custodire entra nel vivo del suo viaggio con due nuove tappe,, che nel fine settimana delaccoglieranno i visitatori in un percorso tra vino, arte, artigianato e cultura.

Tra le colline del Mandrolisai, Atzara racconta il legame tra la tradizione vitivinicola e la grande pittura costumbrista che ha reso celebre il borgo nel primo Novecento. Le cortes e i magasinos del centro storico ospiteranno degustazioni, mostre e laboratori. Il Museo del Vino sarà il cuore della manifestazione con dimostrazioni dedicate alla filiera del Mandrolisai DOC e alle produzioni locali. Al Museo MAMA – Antonio Ortiz Echagüe sarà visitabile la mostra “Atzara. Il tempo di Figari. 1925–1935”, dedicata al maestro sardo. Non mancheranno i laboratori di tintura naturale, la vestizione dell’abito tradizionale, il corteo A s’antiga con bambini e maestranze del paese e gli itinerari Longevitas Mandrolisai, dedicati ai vini della longevità.

Ollolai – L’arte dell’intreccio e la memoria della montagna

Nel cuore del Gennargentu, Ollolai apre le sue cortes e le sue botteghe per un fine settimana dedicato ai mestieri d’un tempo, all’artigianato e alla cultura pastorale. Tra le protagoniste le maestre cestinaie, custodi dell’antica arte dell’intreccio dell’asfodelo, insieme agli artigiani del legno, del ferro e del tessuto. Le vie del centro si animeranno con mostre, sfilate in costume, laboratori e spettacoli musicali, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra tradizione e autenticità.

«Atzara e Ollolai testimoniano quanto ricchezza culturale e capacità produttiva siano strettamente intrecciate nella Barbagia», evidenzia il Presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò. «Qui il vino, l’arte e i mestieri tradizionali non sono soltanto memoria, ma risorse vive che generano valore, attrazione e nuova economia. La forza di questi territori sta proprio nella loro identità, che diventa impulso concreto allo sviluppo locale»

«Il cuore di Autunno in Barbagia sono le persone», afferma il Presidente di ASPEN, Roberto Cadeddu. «Ad Atzara e Ollolai il visitatore incontra comunità che sanno custodire i saperi, accogliere con autenticità e trasformare le proprie tradizioni in esperienze vive. È questo continuo dialogo tra chi arriva e chi abita i paesi a rendere unico il nostro circuito».

Il calendario di Autunno in Barbagia 2025 proseguirà il 29 e 30 novembre a Gadoni e Oniferi.

