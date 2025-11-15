Atp Finals, Bolelli e Vavassori eliminati in semifinale del doppio

(Adnkronos) – Finisce alle semifinali l'avventura di Andrea Vavassori e Simone Bolelli alle Atp Finals di Torino. La coppia azzurra è stata eliminata oggi, sabato 15 novembre, nel penultimo atto del torneo dei maestri da Harri Heliovaara ed Henry Patten, in due set con il punteggio di 6-4 6-3 in un'ora e 16 minuti. Decisivi, per gli azzurri, i break subiti nel terzo game del primo e del secondo set. Di fatto, i due passaggi a vuoto del match, costati l'eliminazione. Domani, in finale, la coppia anglo-finlandese affronterà Cash/Glasspool o Salisbury/Skupski, impegnati nella seconda semifinale del doppio oggi alle 18—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)