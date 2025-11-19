NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Mi sembra un risultato straordinario che crea anche dei presupposti oggettivamente impensabili da qui al 6 febbraio del 2026. La risoluzione parla chiaramente dei valori della Fiamma Olimpica ma soprattutto della tregua olimpica che è l’elemento fondante della nostra carta, della costituzione del mondo delle Olimpiadi del CIO. Siamo venuti a fare un lavoro straordinario di team con il Comitato Olimpico Internazionale, con il Ministero e con la rappresentanza permanente italiana insieme ovviamente al Comitato Organizzatore Milano-Cortina”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, a margine dell’adozione della risoluzione italiana della tregua olimpica da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
Breaking news
- Redditi, per Salvini una nuova casa a Roma e Conte un po’ più povero: il ‘portafoglio’ dei leader
- Berrettini e Cobolli regolano l’Austria, ItalDavis in semifinale
- Bologna, due giovani evadono da Istituto penale per minorenni
- Roma, scontro tra volante della polizia e auto in fuga: tre feriti
- Eros Ramazzotti: “La musica? E’ la cosa che sono riuscito a fare meglio nella vita”
- Assemblea Onu dà l’ok a risoluzione tregua, Malagò “Risultato straordinario”
- Ferrovie, ritardi di oltre 2 ore sull’Alta Velocità per inconveniente tecnico: circolazione in graduale ripresa
- Coppa Davis, quando la semifinale Italia-Belgio? Data, orario e dove vederla