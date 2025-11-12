Ascot di Cabras, turno di domani posticipato a venerdì

ORISTANO, 12 NOVEMBRE 2025 – L’ufficio Ascot della struttura per l’Integrazione ospedale-territorio della Asl di Oristano comunica che il turno dell’Ascot (ambulatorio straordinario di comunità territoriale) di Cabras, che si trova in via Tharros, n.17, previsto per domani, giovedì 13 novembre, sarà posticipato a venerdì 14, dalle ore 11.30 alle 16.30.

ORISTANO, 12 NOVEMBRE 2025 – L’ufficio Ascot della struttura per l’Integrazione ospedale-territorio della Asl di Oristano comunica che il turno dell’Ascot (ambulatorio straordinario di comunità territoriale) di Cabras, che si trova in via Tharros, n.17, previsto per domani, giovedì 13 novembre, sarà posticipato a venerdì 14, dalle ore 11.30 alle 16.30.

GLI ASCOT. Sono attualmente 34 gli Ascot attivi nella provincia di Oristano: Arborea, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Narbolia, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Paulilatino, Pompu, Samugheo, San Nicolò d’Arcidano, San Vero Milis, Santu Lussurgiu, Seneghe, Sennariolo, Simaxis, Siris, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Uras, Villaurbana, Zeddiani. I cittadini privi del medico di famiglia possono recarsi gratuitamente presso gli ambulatori straordinari, muniti di tessera sanitaria e della documentazione sanitaria relativa a farmaci e prescrizioni specialistiche, nei giorni e negli orari pubblicati sul sito www.asl5oristano.it, alla pagina Ascot, per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.

Visita la homepage di Sardegna Reporter!