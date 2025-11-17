Ascolti tv, trionfa sport Rai con Sinner e Nazionale calcio

(Adnkronos) – Lo sport firmato Rai conquista il pubblico. Ieri domenica 16 novembre in fascia preserale la vittoria di Jannik Sinner su Alcaraz alle ATP Finals su Rai2 è stata seguita da 5.429.000 spettatori con il 28,7% di share. Grandi ascolti anche per il calcio in prima serata su Rai1, con la partita valida per le qualificazioni ai mondiali Italia – Norvegia che è stata vista da 7.516.000 spettatori con il 34,3% di share. A seguire, lo speciale 'La nuova Domenica sportiva' ha ottenuto il 14,6% di share con 1 milione 873mila spettatori. Tornando alla prima serata, medaglia d'argento per Canale 5 con 'La Notte nel Cuore' che ha conquistato il secondo gradino del podio, totalizzando 2.366.000 spettatori e uno share del 14,4% mentre 'Che Tempo Che Fa' sul Nove ha radunato 1.553.000 spettatori (7,7% share) con record stagionale per Il Tavolo (435.000 e il 9,5% share). Fuori dal podio troviamo Rai3 con 'Report' con 1.463.000 spettatori (7,3% share), mentre Italia 1 con il film 'Odio l’estate' ha segnato 966.000 spettatori (5,1% share). A seguire: Rai2 con 'Quello che non so di te' (812.000 spettatori, 4,4% share); Rete 4 con 'Fuori dal Coro' (763.000 spettatori, 5,8% share); La7 con 'L’amore bugiardo' (273.000 spettatori, 1,6% share); Tv8 con 'Una famiglia all’improvviso' (249.000 spettatori, 1,4% share). In access prime time Canale 5 con 'La Ruota della Fortuna' ha conquistato 4.975.000 spettatori e il 21,7% di share mentre 'Affari tuoi' su Rai1 non è andato in onda per lasciare spazio al calcio. Nel daytime pomeriggio, il talent show 'Amici' di Maria De Filippi su Canale 5 domina la fascia con 3.083.000 spettatori e uno share del 23,9%. A seguire 'Verissimo' che ha intrattenuto 2.378.000 spettatori (20,6%) nella prima parte e 2.139.000 spettatori (16,1%) nella seconda. Su Rai 1, 'Domenica In' ha raccolto, dopo una presentazione da 2.092.000 spettatori (15,4%), 2.149.000 spettatori (16,6%) nella prima parte, 1.828.000 (15,3%) nella seconda e 1.808.000 (15,6%) nel segmento finale.—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)