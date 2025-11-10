Appalti per l’energia, scandalo in Ucraina: coinvolti ministro ed ex socio Zelensky

(Adnkronos) – Appalti per l'energia, scoppia lo scandalo in Ucraina dove le agenzie anticorruzione hanno annunciato un'importante operazione che ha portato alla luce "un'organizzazione criminale di alto livello" nei settori dell'energia e della difesa. L'annuncio è arrivato ieri sera dopo diversi mesi di tensioni tra agenzie e governo. "Il lavoro svolto ha prodotto migliaia di ore di registrazioni audio, che costituiscono la prova delle attività di un'organizzazione criminale di alto livello operante nei settori dell'energia e della difesa", ha annunciato l'Agenzia Nazionale Anticorruzione (Nabu) in una nota. La Nabu ha specificato che l'Operazione Midas, condotta dopo un'indagine durata 15 mesi in collaborazione con la Procura Speciale Anticorruzione (Sap), ha portato alla luce un sistema criminale che estorceva fondi ai subappaltatori della società nucleare statale Energoatom e che circa 100 milioni di dollari erano stati utilizzati in operazioni di riciclaggio di denaro. Energoatom ha detto di voler collaborare alle indagini, senza commentare le accuse di corruzione. I media ucraini hanno riferito che l'Ufficio Nazionale Anticorruzione ha anche perquisito le abitazioni dell'ex ministro dell'Energia e attuale ministro della Giustizia German Galushchenko e di Timur Mindish, stretto alleato ed ex socio del presidente Volodymyr Zelensky. Nel suo discorso serale, Zelensky ha affermato che la lotta alla corruzione è "assolutamente necessaria" e ha invitato i funzionari a collaborare con la Nabu. "La trasparenza all'interno dell'azienda (Energoatom) è una priorità", ha affermato il leader ucraino. "Devono essere imposte sanzioni. E i rappresentanti del governo devono collaborare con la Nabu e le forze dell'ordine, se necessario, per ottenere risultati". Il ministro dell'Energia Svitlana Grinchuk ha dichiarato che il settore energetico statale si sarebbe sottoposto a indagini mentre si preparava a un altro inverno sotto i bombardamenti aerei russi. "È molto importante che le indagini siano condotte in modo trasparente", ha affermato. "Allo stesso tempo, desidero ricordarvi che il nostro sistema energetico è sotto grave attacco e che, naturalmente, ogni evento presso Energoatom viene attentamente esaminato da tutti", ha aggiunto. In precedenza, la Nabu aveva pubblicato foto che mostravano sacchi di banconote in euro e dollari, ma senza fornire ulteriori dettagli sull'operazione. La Nabu e la Sap sono state entrambe prese di mira da una legge introdotta dal governo e promulgata a luglio, che mirava a porle sotto il controllo diretto del Procuratore Generale, nominato a sua volta dal Presidente. Di fronte alle proteste della società civile e dell'Unione Europea, il governo ha infine annunciato che avrebbe "modificato" la legge.—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)