Venerdì 21 novembre aperitivo solidale a Villa Fanny a sostegno del tumore al seno

Il ricavato contribuirà all’acquisto di un dispositivo chirurgico per la senologia del Policlinico di Monserrato

Calici, musica e sorrisi si incontrano in una magica sinfonia di solidarietà per sostenere la prevenzione e le cure del tumore al seno.

Venerdì 21 novembre alle 18:30 all’ Hotel Villa Fanny in Via San Giovanni Bosco 8, a Cagliari si terrà l’aperitivo solidale organizzato da Mai Più Sole contro il tumore ODV, Alessandra Margi e Hotel Villa Fanny.

Tra brindisi e convivialità, sulle incantevoli note della violinista moderna Renata Succu, si esibiranno la cantante Roberta Orrù e la stand up comedian Daniela Idili. Durante l’evento, moderato da Daniela Cadeddu e Matteo Bruni, interverranno Albachiara Bergamini, presidente Mai Più Sole contro il tumore Odv, Massimo Dessena, chirurgo, senologo del Policlinico Duilio Casula, Monserrato, coordinatore Regionale ANISC (Associazione Nazionale Senologi Chirurghi) e Luisa Brodu, psicologa e psiconcologa ASL3 Nuoro. A seguire speech emozionale di Marina Piras.

Il ticket di ingresso di 45€ prevede l’aperitivo e un biglietto della lotteria che si svolgerà nell’arco della serata. In palio fantastici premi come il vino Capichera ASSAJE’ , trattamenti di bellezza e gift card di The Circle, gift card di Zara e MUY e un gioiello artigianale creato da ORFEVRE, di Maria Conte. Non solo, si prevede un’asta in cui il miglior offerente si aggiudicherà un altro splendido gioiello creato dall’artigiana sarda. Durante la serata sarà possibile acquistare i gadget solidali realizzati dalle amiche di Mai Più Sole.

“Da 10 anni Mai Più Sole è impegnata nel diffondere la cultura della prevenzione – spiega Albachiara Bergamini – Con questo aperitivo solidale vogliamo avviare una raccolta fondi per l’acquisto di un dispositivo chirurgico da donare al Reparto di Senologia del Policlinico Universitario di Monserrato. Ancora una volta Mai Più Sole Odv è al fianco delle donne per il loro benessere psicofisico.”

Anche Massimo Dessena esprime la sua soddisfazione: “Siamo felici di collaborare con le associazioni di pazienti che ci aiutano enormemente a promuovere la prevenzione e a migliorare l’assistenza anche grazie alle raccolte fondi e alle donazioni di strumenti e apparecchiature”.

Per partecipare è necessario prenotarsi con una chiamata o un messaggio al numero 351 322 7705.

