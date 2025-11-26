ALLA DERIVA al Teatro Grazia Deledda di Paulilatino per la rassegna ‘Teatro d’Autunno’

Sabato 29 e Domenica 30 Novembre 2025 alle ore 18:30 penultimo appuntamento inserito nella rassegna Teatro d’Autunno organizzata al Teatro Grazia Deledda di Paulilatino dal Teatro Instabile con lo spettacolo ALLA DERIVA. Proposto dalla compagnia Teatro S’Arza, scritto e diretto da Romano Foddai, vedrà in scena Stefano Petretto e Francesco Petretto.

L’opera rilegge il racconto del diluvio universale in chiave contemporanea. L’attualità di questo racconto risiede nella possibilità acquisita dall’uomo, impensabile nei secoli in cui venne scritto, di poter distruggere con le proprie mani il pianeta in cui vive.

La violenza che l’uomo esercita sulla natura a puro scopo di profitto, sta provocando un ecocidio che condurrà ineluttabilmente alla distruzione dell’uomo e del pianeta che lo ospita. Per questo motivo l’avventura di Noè e del resto di umanità che viene salvata esce prepotentemente per la prima volta dopo millenni dalla mitologia per affermarsi come un racconto drammaticamente reale.

La rassegna è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dalla Fondazione di Sardegna.