Albania, Rama “L’accordo sui migranti lo rifarei 100 volte, ma solo con Italia”

ROMA (ITALPRESS) – L’accordo sui centri per i migranti “lo rifarei altre cento volte, ma con l’Italia. Con altri Paesi mai, e se qualcuno mi chiede il perché io rispondo: perché non siete l’Italia”. Così il primo ministro della Repubblica d’Albania, Edi Rama, al termine del I Vertice intergovernativo Italia-Albania.