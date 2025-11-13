    giovedì, 13 Novembre
    Albania, Rama “L’accordo sui migranti lo rifarei 100 volte, ma solo con Italia”

    ROMA (ITALPRESS) – L’accordo sui centri per i migranti “lo rifarei altre cento volte, ma con l’Italia. Con altri Paesi mai, e se qualcuno mi chiede il perché io rispondo: perché non siete l’Italia”. Così il primo ministro della Repubblica d’Albania, Edi Rama, al termine del I Vertice intergovernativo Italia-Albania.

