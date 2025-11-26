Al via il nuovo progetto fotografico del Consorzio Due Giare: “Nove piazze per la fotografia: esplorare il territorio – dentro le case”

L’edizione 2025 del progetto fotografico promosso dal Consorzio Turistico Due Giare introduce una prospettiva inedita: questa volta l’obiettivo entra nelle case della Marmilla, trasformando la narrazione visiva in un percorso più intimo e ricco di suggestioni. Un’evoluzione significativa del lavoro coordinato da Salvatore Ligios, che da anni arricchisce le piazze e le vie dei paesi del Consorzio con installazioni fotografiche a cielo aperto.

Il nuovo capitolo si intitola “Nove piazze per la fotografia: esplorare il territorio – dentro le case”. “Stiamo portando avanti un progetto avviato da tempo”, ha ricordato il presidente del Consorzio Lino Zedda, “dopo aver raccontato gli spazi pubblici, quest’anno mettiamo al centro le abitazioni private, per stimolare curiosità e interesse verso l’intera Marmilla”.

Il progetto, propone infatti un percorso intimo, costruito attraverso 150 scatti realizzati da nove autori nei comuni del Consorzio. Una narrazione corale che restituisce atmosfere, dettagli e storie custodite nelle case dei residenti, interpretate secondo lo stile e la sensibilità di ogni fotografo.

Dentro le case

Nei nove comuni coinvolti – Assolo, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnosnò, Senis, Usellus, Villa Verde e Villa Sant’Antonio – i fotografi invitati hanno varcato le soglie delle abitazioni, accolti dai residenti che hanno messo a disposizione i propri spazi.

“Non soltanto paesaggi e centri storici, ma anche interni domestici interpretati secondo l’estetica e il vissuto di ciascun autore”, ha spiegato il curatore Salvatore Ligios. “Mi ha sorpreso la varietà degli approcci. A Gonnosnò, ad esempio, Alessio Cabras, che da anni racconta la generazione Z, ha iniziato a lavorare dentro le case per poi seguire i ragazzi all’esterno, nei luoghi che frequentano ogni giorno. Una prospettiva davvero originale”.

I fotografi e le sedi espositive

Assolo – Abitare di Simone Mizzotti

Baradili – Casa Lavra, Casa Usai di Luca Nostri

Baressa – Giochi universali di Manuela Vacca

Curcuris – Dentro le case, sotto la pelle di Alexa Vinci

Gonnosnò – In bidda no c’est mai nudda de fai di Alessio Cabras

Senis – La restanza di Chiara Cordeschi

Usellus – Appunti per racconti quotidiani di Luigi Corda

Villa Verde – Inarrestabile è il tempo di Chiara Caredda

Villa Sant’Antonio – Dall’Alfa all’Omega di Pietro Basoccu

“La formula resta itinerante”, ha sottolineato Zedda, “con esposizioni all’aperto che mettono in risalto scorci dei nostri centri urbani. Sarà curioso vedere interni domestici esposti nei nostri spazi pubblici”.

Il catalogo

Come nelle precedenti edizioni, tutte le 150 fotografie saranno raccolte in un catalogo. “Una testimonianza pensata per le nuove generazioni”, ha aggiunto Ligios, “un documento che restituisce tendenze, scuole di pensiero e influenze contemporanee, comprese quelle legate ai linguaggi dei social. La fotografia perde la sua aura sacrale per diventare uno strumento narrativo a pieno titolo”.

Il progetto è stato realizzato con il contributo dell’Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Inaugurazione

L’avvio ufficiale del progetto è previsto per sabato 29 novembre alle 16:30, nel centro culturale Move The Box di Villa Verde. Il taglio del nastro darà il via alla nuova edizione, seguito dall’inaugurazione della mostra di Chiara Caredda, Inarrestabile è il tempo, allestita negli spazi antistanti la biblioteca comunale. Da questo primo appuntamento prenderà il via il percorso itinerante che, fino al 31 dicembre, toccherà uno a uno i comuni coinvolti, portando nelle piazze e nelle vie gli scatti realizzati all’interno delle case della Marmilla. Le restanti esposizioni verranno inaugurate progressivamente nei vari paesi, accompagnando il pubblico lungo tutto l’arco del calendario.

