Al Museo Diocesano Arborense il Trio Friedrich per l’Ente Concerti “Alba Pani Passino”

Musica e romanticismo al Museo Diocesano Arborense con il Trio Friedrich

Ottavo appuntamento della XVI Rassegna “Domenica in Concerto” 2025 a Oristano

Domenica 9 novembre, alle 18.30, il Museo Diocesano Arborense di Oristano ospiterà l’ottavo concerto della XVI Rassegna “Domenica in Concerto” 2025, intitolata I Grandi Romantici. L’evento vedrà protagonista il Trio Friedrich, formato da Massimo Gatti (viola), Raffaele Bertolini (clarinetto) e Ilaria Costantino (pianoforte).

La rassegna è inserita nella 51ª Stagione Concertistica 2025 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino”, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna, e con la collaborazione dell’Arcidiocesi Arborense e del Museo Diocesano Arborense.

Il programma propone tre autentici capolavori della musica romantica: il Trio op. 11 di Ludwig van Beethoven, i Fairy Tales op. 132 di Robert Schumann e tre brani tratti dagli Otto pezzi op. 83 di Max Bruch, per un viaggio sonoro tra lirismo e virtuosismo strumentale.

Il Trio Friedrich prende il nome dal pittore romantico tedesco Caspar David Friedrich, simbolo di un’arte pura e interiore. Come affermava l’artista:

“L’unica vera sorgente dell’arte è il nostro cuore, il linguaggio di un animo infallibilmente puro. Ogni autentica opera d’arte viene concepita in un’ora santa e partorita in un’ora felice, spesso senza che lo stesso artista ne sia consapevole, per l’impulso interiore del cuore.”

I tre musicisti, docenti titolari di cattedra nei Licei Musicali Statali di Siena, Milano e Monza Brianza, si sono diplomati al Conservatorio di Milano e perfezionati presso importanti accademie italiane e internazionali, sotto la guida di maestri come Giuranna, Rossi, Patrignani, Silverthorne, Porta, Noferini, De Lorenzi, Ciocian, Mariozzi, Ferrando, Pay, Serrapiglio, Cardo, Perrotta, Pastorelli e Masi.

L’ensemble svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, collaborando con importanti istituzioni musicali tra cui Tempo Vivo di Asti, Associazione Coretto di Bari, Associazione Musicale Franceschi di Milano, Terre d’Arezzo Festival, Stagione Concertistica di Taormina, Festival Estivo di Musica da Camera di Sestri Levante, Torino Classica e i Concerti Classici L’Escala-Empúries in Spagna. Ha inoltre partecipato al Festival “Grieg in Bergen” in Norvegia, all’Epidaurus Festival di Cavtat e Dubrovnik e al Ljetni Rovinj Summer Festival in Croazia.

Nel 2024, in occasione della rassegna Scintille di Musica, il Trio ha eseguito al Teatro San Carlino di Brescia l’opera Flatus per Lumina, composta appositamente per questa formazione dal maestro Rossano Pinelli.

Il concerto di Oristano rappresenta dunque un’occasione unica per ascoltare un ensemble di altissimo livello in un programma che celebra il sentimento romantico nella sua forma più autentica.

Biglietti: intero € 8,00 – soci e under 18 € 5,00.

Botteghino aperto dalle 17.30 presso il Museo Diocesano Arborense.

Prenotazione consigliata.

Info:

Whattsapp 338 8727128 – Tel. 0783 303966

Mail: info@enteconcertioristano.it

www.enteconcertioristano.it

Facebook: Ente Concerti

Michele Vacca