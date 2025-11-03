AISI, torna il “Laboratorio delle Idee” dedicato all’obesità

ROMA 3 NOV 2025 – L’Associazione Imprese Sanitarie Indipendenti (AISI) annuncia la terza edizione del “Laboratorio delle Idee”, che si terrà il 27 novembre 2025 presso il CeIS Don Mario Picchi di Roma, dalle ore 16:00 alle 18:00.

L’appuntamento di quest’anno sarà dedicato a un tema di crescente rilevanza sanitaria e sociale: “L’obesità tra percorsi clinici e gestione manageriale”, con l’obiettivo di approfondire l’integrazione tra approccio medico e visione organizzativa nella presa in carico di una patologia ormai riconosciuta come malattia cronica.

Un confronto multidisciplinare al centro della rete AISI

«Il Laboratorio delle Idee nasce per creare un punto di incontro permanente tra imprese sanitarie, professionisti e istituzioni – dichiara la presidente Karin Saccomanno – e quest’anno vogliamo accendere i riflettori su una condizione che, oltre all’impatto clinico, rappresenta una sfida di sistema. L’obesità è al centro del dibattito parlamentare e destinata a essere riconosciuta a tutti gli effetti come malattia cronica. È quindi fondamentale preparare il settore, anche dal punto di vista della gestione organizzativa e dei modelli di business sanitario, per rispondere a un bisogno assistenziale in costante crescita».

Sanità e impresa: una visione integrata per nuove opportunità

Il direttore generale Giovanni Onesti sottolinea l’importanza dell’incontro come momento di aggiornamento e visione condivisa: «Affrontare l’obesità richiede una rete integrata tra pubblico e privato, capace di coniugare innovazione clinica, efficienza gestionale e sostenibilità economica. Il Laboratorio sarà anche un’occasione per evidenziare come il contributo delle imprese sanitarie indipendenti possa diventare leva di sviluppo e innovazione nel sistema salute».

“Temi attuali e tempestività nella comunicazione ai soci”

Il segretario generale Fabio Vivaldi rimarca infine la centralità di un’informazione tempestiva e coordinata: «AISI intende garantire ai propri associati aggiornamenti rapidi e qualificati sui temi più rilevanti per il comparto. La sfida dell’obesità, come già per altri ambiti trattati nei nostri incontri, richiede sinergia, conoscenza e capacità di anticipare i cambiamenti normativi e organizzativi».

L’evento rientra nel programma di iniziative promosse da AISI per favorire la diffusione di buone pratiche, il dialogo intersettoriale e la valorizzazione delle imprese sanitarie indipendenti.

Visita la homepage di Sardegna Reporter!