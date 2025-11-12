“Agitamus prima dell’uso”: il Paralimpismo tra scuola, cittadinanza e inclusione sociale

Stintino (SS), 13 novembre 2025 – Una giornata dedicata alla scoperta dello sport paralimpico come strumento di inclusione, crescita personale e cittadinanza attiva. Il progetto è realizzato da Albatros attraverso il Comitato Italiano Paralimpico – Regione Sardegna, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Stintino e dell’Istituto Comprensivo 2 Porto Torres, in collaborazione con Absentia e con i partecipanti internazionali del progetto “Pescatori Digitali”.

L’iniziativa coinvolgerà tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di Stintino.

La giornata prenderà il via alle ore 10:00 presso la Palestra Comunale di Stintino con l’apertura ufficiale e i saluti istituzionali di Claudio Secci, Presidente del CIP Sardegna, della Sindaca di Stintino Rita Vallebella e dei dirigenti scolastici. Seguirà una sessione teorica con interventi di atleti e tecnici paralimpici dedicata al valore dello sport come strumento di inclusione e crescita personale.

Dalle ore 11:00 inizieranno i laboratori sportivi con basket in carrozzina, sitting volley e torball, affiancati da percorsi sensoriali e da un’attività di scacchi con scacchiera gigante.

Nel pomeriggio, le attività saranno aperte alla cittadinanza, con dimostrazioni, prove sportive e momenti di confronto. La giornata si concluderà alle ore 18:30 con l’“Aperitivo al buio” al ristorante Bolina 55, un’esperienza sensoriale guidata dagli atleti paralimpici per sensibilizzare sul tema della disabilità visiva e sull’empatia.

“Agitamus prima dell’uso” è un’occasione per mettersi nei panni dell’altro, comprendere il valore dell’inclusione e riconoscere le differenze come risorsa preziosa per la comunità.

