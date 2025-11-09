Achille Lauro ‘sigilla’ la prima giornata delle Atp Finals: musica e spettacolo a Torino

(Adnkronos) – E’ stato Achille Lauro a ‘battezzare’ questa sera all’Inalpi Arena il ‘Music Break’, lo spettacolo che fino a fine torneo, ogni sera, intratterrà il pubblico delle Nitto Atp Finals tra le partite di doppio e singolare. “Siamo lusingati di essere qui, in questo evento importantissimo – ha sottolineato Lauro – conosciamo cosa significhi impegno e dedizione, siamo vicinissimi allo sport”. Dopo Lauro che, accompagnato dal pubblico, ha eseguito quattro brani (Rolls Royce, 1969, Amore disperato e Incoscienti giovani), a esibirsi saranno domani e martedì i The Kolors, le serate del 12 e del 13 novembre vedranno salire sul palco Francesca Michielin. Venerdì 14, giornata in cui si concluderanno i match della fase a gironi, e sabato 15, intestata alle semifinali del singolare e del doppio, toccherà a Fiorella Mannoia e domenica il gran finale sarà con Gianni Morandi e Frida Bollani.—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)