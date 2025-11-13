Il lungo viaggio del Festival Strade dello Zafferano di Sardegna DOP 2025 giunge al suo ultimo appuntamento e si conclude a Villanovafranca con una giornata che rende omaggio allo zafferano, simbolo di identità, lavoro e passione. Domenica 16 novembre, il centro cittadino si trasformerà in un percorso del gusto dove agricoltura, arte, cultura ed enogastronomia si intrecciano per raccontare la Sardegna più autentica.

A Vilanovafranca la giornata conclusiva del Festival Delle Strade Dello Zafferano di Sardegna DOP

“Per il Comune di Villanovafranca – dichiara Assessore alla Cultura, Beni Culturali, Turismo, Spettacolo del Comune di Villanovafranca Giacomo Porru – è un grande onore chiudere, da capofila 2025, il lungo viaggio del Festival Strade dello Zafferano di Sardegna DOP con una giornata che racconta l’anima più autentica della nostra isola. Il programma di domenica 16 novembre sarà una vera festa diffusa, dove il paese si animerà sin dalle prime luci dell’alba con le visite nei campi di zafferano in fiore, le mostre dedicate alla memoria e alle tradizioni, le rievocazioni dei mestieri antichi e le degustazioni tematiche che porteranno i visitatori nel cuore della Marmilla. Sarà un percorso tra arte, musica, laboratori e spettacoli di strada, pensato per far vivere l’esperienza dello zafferano in tutte le sue forme: dai profumi della cucina tipica alla creatività delle esposizioni artistiche, fino alla gara regionale di pulitura del fiore e alla sfida gastronomica “Il dolce allo Zafferano”, che ogni anno richiamano pubblico e appassionati da tutta la Sardegna.. Come amministrazione, – conclude Porru – crediamo che questo Festival sia molto più di una manifestazione: è un viaggio corale che unisce i Comuni di San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca nel segno della cultura, della collaborazione e della promozione del nostro prodotto simbolo. LoZafferano di Sardegna DOP”.

Fin dalle prime luci dell’alba, i visitatori potranno vivere l’emozione della raccolta dello zafferano in fiore, partecipando alle visite guidate nei campi DOP (per info e prenotazioni +39 340 2364920), per assistere dal vivo alla magia del fiore viola che da secoli colora le colline della Marmilla.

Dalle 9:00, il centro storico si animerà con l’apertura dell’Infopoint, dei mercatini enogastronomici e delle mostre dedicate alla memoria e alla tradizione. Nella Casa del Soldato Madonna della Salute sarà allestita una mostra storica sulla Prima e Seconda Guerra Mondiale, mentre Sa Domu de Su Tzafaranu ospiterà le dimostrazioni di pulitura manuale dello zafferano, curate dal pluripremiato Zafferano Cortis, testimone del sapere contadino tramandato di generazione in generazione.

Un itinerario culturale guiderà i visitatori alla scoperta del patrimonio locale: il Civico Museo Archeologico “Su Mulinu” accoglierà la mostra fotografica “Le Donne e la Sardegna” di Francesco Argiolu e gli scatti del concorso “Il cuore della Marmilla: Villanovafranca in Obiettivo”, mentre la Biblioteca Comunale “Vincenzo Porru” ospiterà una mostra bibliografica interamente dedicata allo zafferano.

Sotto i portici del Municipio, la Pro Loco di Segariu riporterà in vita i mestieri e i sapori di un tempo con dimostrazioni di panificazione, pasta fresca fatta a mano e ceramica tradizionale, mentre in Via Lamarmora gli Arcieri Storici di Sanluri regaleranno atmosfere medievali. Nella Piazza Eleonora d’Arborea, il 1° Raduno di auto d’epoca sarà accompagnato dalle note live di Marco, Tea e Bianchina, in un clima di festa diffuso e coinvolgente.

La giornata proseguirà con laboratori per bambini, mostre artistiche, degustazioni tematiche e visite guidate al Nuraghe Su Mulinu, raggiungibile con bus navetta. Alle 11:00, la scrittrice Maria Itria Paulis presenterà il suo libro “Dalle origini a imprenditrice coraggiosa. 365 ricette tipiche di Sardegna”, un viaggio nella cucina isolana e nella forza delle donne sarde.

Nel pomeriggio, musica, spettacoli e competizioni animeranno il borgo: la 3ª Gara Regionale di pulitura del fiore di Zafferano di Sardegna DOP e la gara gastronomica “Il dolce allo Zafferano”, moderata da Gianluca Medas, saranno i momenti più attesi della giornata. Le vie del paese si riempiranno dei suoni del Complesso Strumentale “Amilcare Ponchielli” di Sanluri, dei tamburini medievali e della vivacità degli artisti di strada, tra saltimbanchi, mangiafuoco e l’ironia di Alessandro Pili con lo spettacolo “Bella Bella è sa…”.

Per chi desidera vivere l’esperienza dello zafferano anche a tavola, la Pro Loco di Villanovafranca propone un pranzo tematico allo zafferano (menù 15 €), con malloreddus allo zafferano, pecora a cappotto, patate “a sa schiscionera”, formaggio, pane, acqua e vino, in un momento di convivialità che profuma di casa e di tradizione.

Durante l’intera giornata sarà attivo un servizio di bus navetta (2,50 €) che collegherà il centro del paese al Nuraghe Su Mulinu, permettendo ai visitatori di raggiungere agevolmente uno dei siti archeologici più affascinanti della Marmilla. Un’occasione per arricchire l’esperienza del Festival con un viaggio nella storia antica del territorio, tra paesaggi suggestivi e testimonianze millenarie.

La tappa di Villanovafranca chiude un’edizione straordinaria del Festival Strade dello Zafferano di Sardegna DOP 2025, promosso dalla Rete delle Strade dello Zafferano di Sardegna DOP, che unisce i Comuni di San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca, con il sostegno della Fondazione di Sardegna, dell’Assessorato regionale alla Cultura e il coordinamento dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.