A settembre in lieve calo le vendite al dettaglio

ROMA (ITALPRESS) – A settembre, secondo i dati Istat, le vendite al dettaglio registrano rispetto al mese precedente un calo sia in valore sia in volume dello 0,5%. La flessione riguarda tanto i beni alimentari, quanto quelli non alimentari. Nel terzo trimestre, le vendite al dettaglio sono in lieve aumento in valore e diminuiscono in volume. Variazioni di segno analogo si rilevano sia per le vendite dei beni alimentari. Su base annua, a settembre 2025, le vendite al det taglio registrano una variazione positiva dello 0,5% in valore e una diminuzione dell’1,4% in volume. Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali eterogenee tra i vari gruppi di prodotti. L’aumento maggiore riguarda i Pr odotti di profumeria e cura della persona, mentre i cali più consistenti si osservano per le Calzature, articoli in cuoio e da viaggio e Abbigliamento e pellicceria. Rispetto a settembre 2024, il valore delle vendite al dettaglio è in aumento per la grande distribuzione, le vendite al di fuori dei negozi e il commercio elettronico, mentre si registra una flessione per i piccoli esercizi commerciali.

