A Sassari inaugura il nuovo supermercato Conad di Via Baldedda

Inaugura domani il nuovo supermercato Conad di Via Baldedda a Sassari: un punto vendita accogliente e funzionale pensato per offrire alla comunità un’esperienza di spesa completa, conveniente e di qualità, con una forte attenzione ai reparti freschi e ai prodotti della tradizione Sarda.

L’offerta commerciale si distingue per il focus sui reparti freschi e freschissimi, da sempre fiore all’occhiello di Conad. La macelleria garantisce qualità e servizio con presenza del macellaio dedicato, mentre la gastronomia con cucina interna prepara ogni giorno gustosi piatti e ricette della tradizione. Immancabile anche la panetteria, con pane fresco, pizze e focacce sfornate quotidianamente. Ampia e curata la proposta di prodotti per il benessere: biologici, proteici, etnici, senza glutine e vegani, in risposta alle nuove esigenze di consumo. Grande risalto è riservato ai prodotti del territorio, con oltre 1.000 referenze locali e della linea “I Nostri Ori”, a sostegno delle migliori produzioni sarde e dei fornitori locali.

«Aprire questo terzo punto vendita a Sassari, in via Baldedda, è per me motivo di grande orgoglio. Dopo l’importante ristrutturazione in via Colombo e la continuità garantita in via Cavour, credo ancora più fortemente nell’essenzialità dei negozi di prossimità: luoghi che vivono in mezzo alla gente, vicino alle case, alle scuole, ai quartieri popolari e residenziali. Questo nuovo supermercato rappresenta molto per me: non è solo un progetto imprenditoriale, ma un impegno concreto per restituire vita a un punto vendita storico, chiuso da anni, e riportarlo al servizio della comunità. – Dichiara Maurizio Unali, Socio di Conad Nord Ovest – Abbiamo la fortuna di svolgere un ruolo che ci permette ogni giorno di essere vicino ai clienti, ascoltarli e rispondere ai loro bisogni, offrendo qualità, comodità e un servizio attento in un nuovo ambiente moderno e facilmente accessibile. Siamo pronti ad accogliere i clienti dal 13 novembre, con lo stesso entusiasmo, professionalità e responsabilità che da sempre ci contraddistinguono.»

Il nuovo Conad è stato progettato con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, adottando soluzioni che riducono l’impatto energetico e ottimizzano i consumi: impianto di refrigerazione alimentare a CO₂ – gas naturale a basso impatto – e illuminazione a LED di ultima generazione.

Il punto vendita sorge in una zona strategica e ad alta frequentazione, vicino a scuole, centri servizi e allo Stadio dei Pini, luogo di riferimento per attività sportive e per la vita del quartiere. L’apertura restituisce valore a uno spazio commerciale storico, rimasto chiuso negli ultimi anni e oggi completamente rigenerato grazie a interventi di riqualificazione interna ed esterna, inclusa l’area verde fronte negozio.

Il negozio, che si sviluppa su circa 800 mq di superficie di vendita, da lavoro ad una squadra di 16 addetti, di cui 12 nuove assunzioni. A disposizione dei clienti, parcheggio gratuito sia al piano strada sia nel parcheggio coperto sottostante, con oltre 40 posti auto collegati al punto vendita tramite ascensore. Completano l’esperienza d’acquisto numerosi servizi dedicati ai clienti: Wi-Fi gratuito, pagamento bollettini, ricariche telefoniche e l’accettazione dei principali buoni pasto.

Per festeggiare l’inaugurazione è previsto un volantino dedicato e numerose attività di scontistica nelle due settimane successive.

Gli orari di apertura sono: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 8:30 alle 13:30.