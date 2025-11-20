A Sassari il Festival delle Bellezze per la festa di Santa Cecilia

Anche quest’anno il Festival delle Bellezze celebrerà la patrona della musica Santa Cecilia con una serata, sabato prossimo 22 novembre, a lei dedicata nella chiesa della parrocchia di Nostra Signora del Latte Dolce, in via Kennedy a Sassari. Un appuntamento, inserito nella rassegna nazionale della FENIARCO “Voci per Santa Cecilia” (Festival nazionale di musica sacra), con l’Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari, compagini corali dirette dal maestro Vincenzo Cossu. Con inizio alle 20 (ingresso libero), saranno eseguiti brani del repertorio sacro e spirituale, oltre alla musica sarda e con alcune composizioni classiche del periodo natalizio. Uno speciale ringraziamento è rivolto fin d’ora al parroco don Fabrizio Di Loreto e agli amici dell’Oratorio dei Salesiani.

Santa Cecilia è la patrona della musica, dei musicisti e dei cantanti. La sua festività secondo la Chiesa cattolica e le chiese ortodosse cade il 22 novembre, giorno nel quale, nel 230 d.C., divenne martire. Nobile romana convertita al cristianesimo, il giorno del suo matrimonio risuonarono canti e organi. A causa della sua fede fu condannata a morte per bruciatura, ma invece di morire cantava lodi al Signore, tanto che l’esecuzione venne convertita a decapitazione. Ma il decesso non arrivò subito: ci vollero ben tre giorni di dolorosa agonia.

La serata di sabato prossimo costituirà la 14ª tappa dell’VIII edizione del Festival delle Bellezze, che si avvia verso la conclusione, con gli ultimi eventi in calendario tra novembre e dicembre che completeranno il tour nel nord Sardegna. L’obiettivo è mettere in evidenza la bellezza del paesaggio e del patrimonio culturale e architettonico. L’evento del 22 novembre coincide con la VI edizione del Festival delle Periferie, nato nel 2019 su iniziativa sempre dell’Associazione Nova Euphonia, con la finalità di promuovere attraverso le note la valorizzazione culturale e musicale dell’hinterland e delle aree periferiche di Sassari.

La serata sarà condotta da Manuela Muzzu. Fonica e service audio: Marco Pinna e Insieme Vocale Nova Euphonia; service luci: Pierpaolo Lubinu; Media partner: Sardinian Life, ISO IMAGE, SARdies; social management: Stefano Cherchi; foto: Vanni Azzu; staff sicurezza e antincendio: Bruno Piu e Mario Conconi; Croce Azzurra Santa Vittoria Ossi; Green partner: Grimaldi Sardegna; direttore artistico: Vincenzo Cossu.

Il Festival delle Bellezze è organizzato dall’associazione Insieme Vocale Nova Euphonìa e per il quarto anno consecutivo è inserito nel network Salude&Trigu della Camera di commercio di Sassari, che ha l’obiettivo di mettere insieme i principali eventi del nord Sardegna con la finalità di promuovere il territorio in ambito culturale e turistico. Anche quest’anno si rinnova la Green partnership con Grimaldi Lines.

Il Festival delle Bellezze. Organizzato dall’Associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonìa, nasce nel 2018 su iniziativa del maestro Vincenzo Cossu e nel corso degli anni ha ospitato artisti come Gavino Murgia, Franca Masu, i Tazenda, i Tenores di Bitti, Ilaria Porceddu, Piero Marras, i Tenores di Neoneli, i Bertas e molti altri. La manifestazione ha costruito una rete di collaborazioni tra alcune delle realtà più dinamiche del panorama culturale isolano avendo come protagonisti non solo musicisti ma anche ballerini, attori, scrittori, performer, esponenti del mondo delle arti figurative e dell’artigianato. Uno degli scopi della rassegna è di contribuire a dare un impulso all’economia locale sia attraverso il coinvolgimento di maestranze locali per l’allestimento degli eventi sia tramite accordi di partenariato con albergatori, ristoratori, esercenti e artigiani del territorio con l’obiettivo di attrarre il pubblico locale e di intercettare il flusso turistico durante il periodo di svolgimento del Festival.