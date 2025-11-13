A San Sperate arriva Junker, l’app per i rifiuti che risponde a tutti i dubbi dei cittadini e promuove il riuso a km 0

– Basta farsi sorprendere da un cambiamento nel calendario della raccolta o perdere tempo a cercare di capire come conferire correttamente un prodotto! Da oggi: si tratta dell’, un “per differenziare i rifiuti senza errori, tenere sotto controllo i calendari del porta a porta, conoscere orari e localizzazione dei punti di raccolta e scambiare con facilità oggetti di seconda mano coi propri concittadini.ha infatti deciso di dare una svolta digitale al servizio di gestione ambientale, adottando quest’app per la raccolta differenziata, che è stata già introdotta con successo ine vanta oltreabbonati in Italia.

Per i cittadini l’uso di Junker è sempre gratuito: più di 3 milioni e mezzo di utenti l’hanno già scaricata sui loro smartphone e la usano per avere a portata di mano informazioni complete e geolocalizzate sulla raccolta differenziata e accedere con facilità ai servizi di igiene urbana del territorio.

RICONOSCE I RIFIUTI DAL CODICE A BARRE E COL RICONOSCIMENTO IMMAGINE

Su Junker è possibile innanzitutto reperire tutte le informazioni, validate e georeferenziate, per differenziare correttamente qualsiasi tipo di rifiuto. Grazie a un database interno di oltre 2 milioni di prodotti, l’app riconosce gli imballaggi dal codice a barre. Basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. In alternativa, l’app offre la possibilità di scattare una foto al prodotto: sfruttando le più avanzate tecniche di riconoscimento immagine, Junker identifica l’oggetto e i materiali di cui è composto.

E, siccome le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app – grazie alla geolocalizzazione – è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Utile a casa, quindi, per non sbagliare ed evitare multe, ma anche quando ci si sposta in un altro Comune per lavoro o vacanza.

TUTTI I SERVIZI AMBIENTALI A PORTATA DI SMARTPHONE

Junker offre inoltre un servizio di notifica, che ogni sera ricorda al cittadino quale frazione verrà raccolta il giorno successivo. In caso di festività, iniziative straordinarie o emergenze, il Gestore o l’amministrazione comunale possono prontamente informare le utenze, inviando un messaggio diretto in app.

Se poi i rifiuti non rientrano tra quelli conferibili nei contenitori domestici, come nel caso di farmaci scaduti, batterie, tessili o apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), su Junker è possibile visualizzare su mappa il centro di raccolta e tutti gli altri punti di conferimento presenti sul territorio.

UNA BACHECA PER IL RIUSO A KM 0

Tra i servizi attivati da Gesenu a San Sperate c’è anche la Bacheca del Riuso, una “vetrina” virtuale dove chiunque abbia un oggetto di cui intende disfarsi, invece di buttarlo, può fotografarlo e metterlo a disposizione dei propri concittadini. Un gesto dal grande valore umano, economico e ambientale, che, incentivando la buona pratica del riuso, contribuisce a ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto indifferenziati, RAEE e ingombranti.

Il servizio è tarato su scala locale: una scelta che da un lato garantisce maggiore visibilità agli annunci e dall’altro valorizza il riuso di prossimità, riducendo gli spostamenti per il ritiro degli oggetti e annullando il costo ambientale della spedizione in termini di emissioni di CO 2 . In questo modo l’opzione del riuso diventa ancora più sostenibile e vantaggiosa.

IN 13 LINGUE E ACCESSIBILE A TUTTI

L’app Junker garantisce i più alti standard di usabilità. È infatti accessibile anche a non vedenti e ipovedenti e risulta facilmente fruibile anche dagli utenti anziani. Tutte le informazioni sono tradotte in 13 lingue (tra cui il sardo): in questo modo anche turisti e lavoratori stranieri sono messi in condizione di svolgere una raccolta differenziata perfetta, al pari dei residenti permanenti.

“La scelta dell’Applicazione Junker – spiega Gesenu – nasce in quanto si tratta di un sistema semplice, intuitivo e molto utile, sia per l’Azienda in termini di divulgazione dei nuovi servizi e ciò che essi offrono, sia per i cittadini che tramite l’applicazione possono, in modo semplice e veloce, avere una serie di informazioni relative ad esempio alla corretta gestione delle attrezzature utili per effettuare in modo accurato la raccolta differenziata o semplicemente chiarire qualsiasi dubbio relativo al conferimento di determinati rifiuti.

L’obiettivo per Gesenu, è quello di incentivare i cittadini ad utilizzare in modo appropriato l’applicazione al fine di educare tutti gli utenti del Comune di San Sperate ad effettuare nel modo più corretto possibile la raccolta differenziata cercando, nel limite del possibile, di diminuire la produzione dei rifiuti ricorrendo, quando è possibile, anche al riuso dei materiali.

Si invitano, pertanto, tutti i cittadini del Comune di San Sperate a scaricare e installare l’applicazione di Junker“.

VANTAGGI AMBIENTALI ED ECONOMICI

“Grazie a Junker diventa più facile per i Comuni e i Gestori adeguarsi agli standard di qualità e trasparenza previsti da ARERA, per rendere completo e immediato l’accesso degli utenti alle informazioni”, sottolinea la responsabile comunicazione Noemi De Santis. “In questo modo si creano le condizioni ottimali per valorizzare il ruolo centrale dei cittadini nel processo di gestione dei rifiuti urbani e si realizza una “spinta gentile” verso un miglioramento della quantità e soprattutto della qualità della raccolta differenziata, presupposto fondamentale per un’economia più circolare e una società più sostenibile”.