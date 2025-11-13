    giovedì, 13 Novembre
    Spettacoli

    A Sa Manifattura va in scena “Processo alla Sanità”

    Sa Manifattura
    Questo Venerdì 14 novembre alle h21.00, presso i locali di Opificio Innova a “SA MANIFATTURA” a Cagliari, la Compagnia “Figli d’Arte Medas” e “KRLS” portano in scena “Processo alla Sanità

    Il processo della sanità è uno spettacolo a più voci, ideato e scritto da Gianluca Medas e da KRLS. Raccontano la sanità a 360 gradi, uno spettacolo di denuncia sociale  sul tema della sanità. Analizzando anche la sfera economica. Ci sono alcuni testimoni che parleranno, è compreso l’Inquisito, che sarà intervallato dal Pubblico Ministero e dall’Avvocato della Difesa. 
     
    All’interno dell’Opera, recitano veri Avvocati e  Ingegneri. Come  l’Avvocato Emanuele Pisano, l’Avvocato Schiò, l’Avvocato Gianpaolo Manca (che interpreta il Giudice di questo Processo),  Andrea Zucca attore e avvocato nella vita. Ma ci sono anche  Dandy Massa un ingegnere, Federica Onari ingegnere e anche altri, Carla Massa un funzionario regionale. 
    Il Processo vede imputati la Sanità e la Commissione Europea. Verranno giudicati da una Giuria Popolare composta da studenti di ELSA presieduta da Gianfranco Fancello.

    Ideato e scritto da Gianluca Medas, con sue caratteristiche personali. Il Processo è un esempio di teatro civile, che si occupa di argomenti che la politica non riesce a svolgere senza schierarsi ideologicamente.

     

