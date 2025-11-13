A Sa Manifattura va in scena “Processo alla Sanità”

Venerdì 14 novembre alle h21.00, presso i locali di Opificio Innova a “SA MANIFATTURA” a Cagliari, la Compagnia “Figli d’Arte Medas” e “KRLS” portano in scena “Processo alla Sanità” Questo, presso i locali di, la Compagnia” portano in scena “ Il processo della sanità è uno spettacolo a più voci, ideato e scritto da Gianluca Medas e da KRLS. Raccontano la sanità a 360 gradi, uno spettacolo di denuncia sociale sul tema della sanità. Analizzando anche la sfera economica. Ci sono alcuni testimoni che parleranno, è compreso l’Inquisito, che sarà intervallato dal Pubblico Ministero e dall’Avvocato della Difesa. Il processo della sanità è uno spettacolo a più voci, ideato e scritto da Gianluca Medas e da KRLS. Raccontano la sanità a 360 gradi, uno spettacolo di denuncia sociale sul tema della sanità. Analizzando anche la sfera economica. Ci sono alcuni testimoni che parleranno, è compreso l’Inquisito, che sarà intervallato dal Pubblico Ministero e dall’Avvocato della Difesa.

All’interno dell’Opera, recitano veri Avvocati e Ingegneri. Come l’Avvocato Emanuele Pisano, l’Avvocato Schiò, l’Avvocato Gianpaolo Manca (che interpreta il Giudice di questo Processo), Andrea Zucca attore e avvocato nella vita. Ma ci sono anche Dandy Massa un ingegnere, Federica Onari ingegnere e anche altri, Carla Massa un funzionario regionale.

Il Processo vede imputati la Sanità e la Commissione Europea. Verranno giudicati da una Giuria Popolare composta da studenti di ELSA presieduta da Gianfranco Fancello.