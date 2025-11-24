Testimonial dell’evento lo chef e showman Federico Fusca

Presenti brand internazionali e regionali per la due giorni di masterclass, gare di spillatura e showcooking

A Pattada (SS) la prima e unica fiera in Sardegna dedicata al mondo Food and Beverage.

A Pattada la prima fiera regionale Horeca, Testimonial lo chef Federico Fusca

Venerdì 28 e sabato 29 novembre Pattada ospiterà la fiera Horecon, l’evento che connette il settore Ho.Re.Ca.

La fiera è realizzata per il settore Horeca e sarà presente l’industria Food and

Beverage internazionale con marchi del calibro di Martini, Heineken, Campari e Red Bull e regionale, con i suoi quattordici distributori del Gruppo Intesa.

L’idea nasce dalla Giammaria Serra Srl, di Pattada, per il suo cinquantesimo anniversario di attività. “Un evento di portata internazionale – hanno sottolineato gli organizzatori – che vedrà protagonisti gli esperti di settore tra Masterclass, gare di spillatura, creazione di cocktail, formazione e convegni”.

Un vero e proprio parco giochi del settore Horeca per gli addetti ai lavori che nella due giorni potranno confrontarsi, dialogare e “giocare” per imparare nuove tecniche e metodi.

Presenti quattordici distributori del Gruppo Intesa e brand come Cantina Santa Maria La Palma, Sella& Mosca, Cantine Argiolas, Cantina Mesa Fratelli Rau, Rocca La Bottarga, Salumificio Cocco.

Testimonial dell’evento il cuoco, food creator e showman Federico Fusca

Volto televisivo e creator tra i più seguiti in Italia, con una community che supera i 2 milioni e mezzo di persone, lo chef porterà sul palco il suo stile unico. Venerdì 28 novembre lo chef Fusca sarà protagonista di uno showcooking dimostrativo. Al termine dello showcooking, un momento dedicato al pubblico con domande e la possibilità di scattare una foto ricordo con il celebre cuoco.

Più di 40 aziende riunite a Pattada il 28 e il 29 novembre, i migliori brand del territorio e player internazionali saranno presenti a Horecon, l’esclusiva fiera Ho.Re.Ca. riservata agli operatori del settore.

Venerdì la cocktail exhibition di Francesca Aste (Lady Amarena Italia e Lady Amarena International 2025-2026), presente anche la Dinamo Sassari, in collaborazione con Peroni Nastro Azzurro Sardegna, e poi spazio a masterclass e lezioni con gli specialisti e formatori di Carlsberg, Martini Bacardi, Smeraldina, Wild Turkey.

Sabato 29 novembre appuntamento con Luca Parigi, docente dell’Università della Birra Heineken, e Daniele Gentili, bar staff program coordinator Red Bull, Pierluigi Nieddu, esperto assaggiatore ONAV.

Dalle 21.30 spazio alla musica con .

L’evento è riservato agli operatori del settore che potranno iscriversi tramite il sito www.fierahorecon.it/ grazie alla collaborazione con il software Meccanismi.