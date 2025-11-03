Oltre 4 milioni di euro e 50 progetti per innovare la Sardegna: a Nuoro la presentazione dei risultati e.INS Spoke 2 con gli enti territoriali

Intelligenza artificiale, realtà aumentata e storytelling digitale

per valorizzare turismo e cultura nell’isola

6 novembre 2025 – ore 11:30, ExMè, Nuoro

Oltre 4 milioni di euro di investimenti, quasi 50 progetti finanziati in tutto il territorio regionale e più di 20 enti territoriali presenti a Nuoro per discutere i risultati e le prospettive di una delle iniziative più innovative del PNRR in Sardegna.



Sono i numeri dello Spoke 2 di e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, il programma coordinato dall’Università di Sassari che punta a rafforzare il legame tra ricerca, impresa e comunità locali per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e produttivo dell’isola.

L’incontro del 6 novembre a Nuoro, presso l’ExMè, è il primo dei due appuntamenti riservati agli enti territoriali partner di progetto. Vi parteciperanno amministrazioni comunali, GAL, FLAG, fondazioni, parchi e distretti rurali da tutte le aree della Sardegna. Il secondo incontro si terrà il 20 novembre a Guasila.

Innovazione e identità: un investimento strategico sul territorio

Attraverso una Manifestazione di Interesse ex art.15 della Legge 241/90, rivolta agli enti territoriali, lo Spoke 2 ha selezionato progetti ad alto contenuto tecnologico e sociale, finalizzati a promuovere il trasferimento tecnologico e la digitalizzazione dei beni culturali e turistici.



L’investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro ha permesso di costruire una rete di esperienze diffuse che coinvolge Comuni, enti di sviluppo locale e istituzioni culturali in un’ottica di innovazione sostenibile.

“L’obiettivo è costruire una rete di esperienze che, partendo dalle specificità locali, possano generare impatti duraturi in termini di innovazione, occupazione e partecipazione – spiega il responsabile scientifico dello Spoke 2, prof. Luca Pulina –. I progetti sono nati dal basso, con il coinvolgimento diretto degli enti e delle comunità, e rappresentano un vero laboratorio aperto sul futuro del turismo“.

Tecnologie al servizio del territorio

Le iniziative in corso sperimentano intelligenza artificiale, realtà aumentata, digital twin e storytelling interattivo, strumenti in grado di trasformare l’esperienza turistica e promuovere una conoscenza più profonda dei territori.

Tra i progetti più significativi:

Digital Mont’e Prama, che sperimenta nuove modalità di fruizione immersiva del sito archeologico più iconico della Sardegna;

Museo del Suono di Bitti, hub digitale per la salvaguardia e diffusione del patrimonio sonoro UNESCO;

Murales di Orgosolo, app interattiva con QR code e contenuti multimediali;

Cammino Minerario di Santa Barbara, con tecnologie e storytelling per attrarre camminatori internazionali;

Le azioni dei GAL e FLAG, impegnati nella promozione di destinazioni sostenibili e nella valorizzazione delle produzioni locali.

Verso l’evento finale di dicembre

I due incontri territoriali di novembre rappresentano un passo importante nel percorso di accompagnamento che porterà alla conclusione del progetto e.INS – Spoke 2, prevista per il 19 dicembre, con un evento finale regionale a Nuoro (ExMè). Fino a quella data, sono in programma nuove iniziative di brokerage per le imprese del turismo e della cultura, percorsi formativi e convegni universitari dedicati ai risultati dei progetti di trasferimento tecnologico e alla collaborazione tra ricerca, impresa e territori.



Lo Spoke 2 è uno dei dieci spoke che compongono il programma più ampio e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia – finanziato dal PNRR, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5. per rafforzare il legame tra impresa e scienza, mitigare gli impatti sociali generati dalla crisi e aumentare il livello di inclusione territoriale.

