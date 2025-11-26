Nuovo progetto fotografico Consorzio Due Giare

Questa volta l’obiettivo ha spostato il suo occhio attento ed “indagante” dai centri storici, dalle strade e dalle campagne all’interno delle case. Il racconto è così diventato più intimo, ma anche ricco di sorprese e risvolti inaspettati. E’ la vera novità della nuova edizione del progetto fotografico voluto dal Consorzio Turistico Due Giare per raccontare la Marmilla, ma anche per promuovere il territorio, curato da Salvatore Ligios. 150 foto di nove nuovi fotografi andranno ad unirsi agli scatti, che già campeggiano da anni nelle vie e nelle piazze dei paesi del Consorzio. Il titolo dell’iniziativa: “Nove piazze per la fotografia: esplorare il territorio – dentro le case”. “Portiamo avanti questo progetto oramai messo in campo da diversi anni”, ha esordito il presidente del Consorzio Lino Zedda, “abbiamo messo in evidenza spazi pubblici, quest’anno lo faremo con le case private. Per suscitare interesse, incuriosire verso il nostro intero territorio”. Taglio del nastro sabato pomeriggio, 29 novembre, a Villa Verde.

NELLE CASE Questa volta i fotografi, arrivati nei nove comuni di Assolo, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnosnò, Senis, Usellus, Villa Verde e Villa Sant’Antonio, sono entrati anche nelle case dei residenti, dove hanno effettuato i loro scatti per produrre le foto, da sabato esposte, sempre in modo itinerante, nella Marmilla delle Due Giare. “Non solo territorio dunque, ma anche le abitazioni, a seconda dell’estro e dello stile di ogni fotografo”, ha spiegato il curatore Salvatore Ligios, “le soluzioni estetiche e narrative sono state diverse a seconda del vissuto e dell’esperienza di ogni fotografo”. Ligios ha aggiunto: “Anche io mi sono sorpreso di come i fotografi abbiano interpretato il tema – dentro le case – un esempio per tutti. A Gonnosnò ha lavorato Alessio Cabras, un giovane fotografo emergente, che da diversi anni si concentra sulle generazioni Zeta. I ragazzi oggi non voglio stare dentro le case, ma vogliono esplorare il mondo. Dunque il suo lavoro è partito dentro le case ed è poi proseguito in giro per i paesi. Un aspetto, questo, molto curioso”.

I FOTOGRAFI Le foto di Simone Mizzotti con “Abitare” saranno esposte ad Assolo, a Baradili “Casa Lavra, Casa Usai” di Luca Nostri, a Baressa “Giochi universali” di Manuela Vacca, a Curcuris “Dentro le case, sotto la pelle” di Alexa Vinci, a Gonnosnò “In bidda no c’est mai nudda de fai” di Alessio Cabras, a Senis “La restanza” di Chiara Cordeschi, a Usellus “Appunti per racconti quotidiani” di Luigi Corda, a Villa Verde “Inarrestabile è il tempo”di Chiara Caredda, a Villa Sant’Antonio “Dall’Alfa all’Omega” di Pietro Basoccu. “Formula sempre itinerante”, ha sottolineato il presidente Zedda, “foto esposte all’esterno anche per accendere i riflettori su alcuni angoli dei nostri centri urbani, tutti da scoprire. Ed inoltre sarà curioso vedere gli interni delle nostre case nei nostri spazi esterni”.

IL CATALOGO Anche quest’anno tutte le 150 foto saranno contenute all’interno di un catalogo. “Una traccia per le nuove generazioni, un documento a tutti gli effetti”, ha aggiunto Ligios, “in questo ambito la fotografia supera la fase pregiudiziale, per la quale è nata, ma diventa un documento fotografico puro. Si percepiscono le scuole di pensiero, alle quali ogni fotografo ha partecipato, le scuole italiane, internazionali, le scuole contemporanee con l’avvento dei social e con la fotografia, che diventa uno degli elementi per raccontare. La fotografia perde così la sua aurea di oggetto sacro, per diventare un intermediario fra i tanti”. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo dell’assessorato regionale alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

INAUGURAZIONE Il taglio del nastro sabato 29 novembre alle 16,30 al centro di produzione culturale Move The Box di Villa Verde, di proprietà dello stesso Consorzio, poi inaugurazione della mostra di Chiara Caredda negli spazi davanti alla biblioteca comunale. Sino al 31 dicembre, paese dopo paese, le presentazioni delle altre mostre.