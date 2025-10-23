    giovedì, 23 Ottobre
    Zes unica per il Mezzogiorno, positivi i primi risultati

    NAPOLI (ITALPRESS) – Gli effetti della Zona Economia Speciale unica del Mezzogiorno sono positivi, e il Governo sta pensando a estenderla ulteriormente per alcune applicazioni. Il punto dell’economista Gianni Lepre.

