Zelensky da Trump, la cravatta ‘sospetta’ di Hegseth fa discutere

(Adnkronos) – Una cravatta patriottica o una provocazione? Alla Casa Bianca arriva il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ricevuto da Donald Trump in un incontro allargato alle due delegazioni. Con il presidente degli Stati Uniti ci sono membri del gabinetto. Ci sono il vicepresidente JD Vance, il segretario al Tesoro Scott Bessent, il segretario di Stato Marco Rubio. E c'è anche il segretario alla Guerra, Pete Hegseth. Il numero 1 del Pentagono, come consuetudine, esibisce nel taschino una pochette con i colori della bandiera degli Stati Uniti. A rubare l'occhio, in questo caso, è soprattutto la cravatta scelta dal segretario. Mentre Trump e gli altri esponenti del gabinetto sfoggiano cravatte a tinta unita, Hegseth punta su una 'tie' bianca, rossa e blu. Sono i colori della bandiera americana ma l'alternanza delle strisce riproduce perfettamente un'altra bandiera, quella della Russia: il dettaglio non passa inosservato sui social. Una coincidenza o una provocazione?—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)