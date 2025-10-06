Verso un nuovo Testo Unico per la farmaceutica

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei Ministri al disegno di legge delega sul Testo Unico della legislazione farmaceutica. Un provvedimento che prevede tra l’altro il potenziamento dell’integrazione delle farmacie territoriali nella rete assistenziale, la digitalizzazione dei processi di prescrizione e dispensazione, il rafforzamento dei sistemi informativi e la revisione dei tetti di spesa del meccanismo del payback. Soddisfazione per il ddl è stata espressa dalla Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri).
